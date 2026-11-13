Madagascar: Formation professionnelle - Trois établissements décrochent des équipements de pointe

Le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP), en partenariat avec l'UNESCO, a procédé hier à la remise officielle d'équipements à trois établissements de formation professionnelle distingués dans le cadre du projet BEAR (Better Education for Africa's Rise).

Cette initiative s'inscrit dans un programme d'accompagnement lancé en 2024 pour renforcer les capacités des établissements de formation professionnelle. Au total, 38 centres ont bénéficié d'un appui technique et méthodologique visant à améliorer l'élaboration de leurs projets d'établissement (PE). La majorité de ces établissements évolue dans la filière textile, habillement et accessoires (THA). Après plusieurs étapes de formation, d'accompagnement et d'évaluation menées en collaboration avec des experts nationaux et un représentant de l'UNESCO, les projets soumis ont été examinés selon une grille d'évaluation harmonisée. À l'issue de ce processus, trois établissements se sont démarqués par la qualité de leurs projets : le CFP Masindray, le CPFF Betroka et le CFP Ankazomiriotra.

Équipements

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En récompense, ces centres recevront des équipements adaptés à leurs besoins pédagogiques dans la filière THA. Parmi les matériels prévus figurent notamment des machines industrielles, des fers à repasser et des tables à repasser. Ces dotations ont pour objectif d'améliorer les conditions d'apprentissage et de renforcer l'adéquation entre la formation dispensée et les besoins du marché du travail. Au-delà de l'aspect matériel, le projet BEAR vise à encourager la planification stratégique au sein des établissements et à soutenir la mise en oeuvre de leurs projets de développement. Cette démarche marque également le début d'un accompagnement technique de proximité destiné à assurer la réussite des initiatives engagées.