Madagascar: Formation professionnelle - Trois établissements décrochent des équipements de pointe

13 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP), en partenariat avec l'UNESCO, a procédé hier à la remise officielle d'équipements à trois établissements de formation professionnelle distingués dans le cadre du projet BEAR (Better Education for Africa's Rise).

Cette initiative s'inscrit dans un programme d'accompagnement lancé en 2024 pour renforcer les capacités des établissements de formation professionnelle. Au total, 38 centres ont bénéficié d'un appui technique et méthodologique visant à améliorer l'élaboration de leurs projets d'établissement (PE). La majorité de ces établissements évolue dans la filière textile, habillement et accessoires (THA). Après plusieurs étapes de formation, d'accompagnement et d'évaluation menées en collaboration avec des experts nationaux et un représentant de l'UNESCO, les projets soumis ont été examinés selon une grille d'évaluation harmonisée. À l'issue de ce processus, trois établissements se sont démarqués par la qualité de leurs projets : le CFP Masindray, le CPFF Betroka et le CFP Ankazomiriotra.

Équipements

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En récompense, ces centres recevront des équipements adaptés à leurs besoins pédagogiques dans la filière THA. Parmi les matériels prévus figurent notamment des machines industrielles, des fers à repasser et des tables à repasser. Ces dotations ont pour objectif d'améliorer les conditions d'apprentissage et de renforcer l'adéquation entre la formation dispensée et les besoins du marché du travail. Au-delà de l'aspect matériel, le projet BEAR vise à encourager la planification stratégique au sein des établissements et à soutenir la mise en oeuvre de leurs projets de développement. Cette démarche marque également le début d'un accompagnement technique de proximité destiné à assurer la réussite des initiatives engagées.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.