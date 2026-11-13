Madagascar: Simon Razafindramoana - « Ampasindava vaut plus que ce que son sous-sol contient »

interview

Le primatologue a expliqué l'importance d'Ampasindava. Fils du terroir, il s'oppose à l'exploitation des terres rares. Pour lui, la forêt ne se remplace pas. L'équipe de Midi Madagasikara a eu l'occasion de l'interviewer.

Vous êtes originaire de la région du Sambirano. Quelle est la particularité de cette localité, notamment d'Ampasindava ?

La question des terres rares à Ampasindava ne peut pas être réduite à une simple équation économique : un gisement dans le sous-sol contre des revenus et des emplois à la surface. Avant de parler de minerais, il faut rappeler une évidence : Ampasindava est d'abord un territoire vivant. C'est une forêt exceptionnelle dans le Nord-Ouest de Madagascar. La péninsule constitue une singularité écologique remarquable. Située dans le Nord-Ouest de Madagascar, elle abrite pourtant des formations forestières humides et subhumides qui lui confèrent, par endroits, un caractère écologique rappelant davantage les écosystèmes de l'Est malgache. Dans cette partie du pays, où les paysages et les formations végétales sont souvent très différents, Ampasindava apparaît comme une exception écologique, un véritable refuge forestier dont la valeur dépasse largement les limites administratives de la péninsule.

Ce territoire est-il disponible pour une exploitation industrielle ?

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C'est un écosystème complexe, ancien et irremplaçable. Les documents de gestion de la Nouvelle Aire Protégée d'Ampasindava identifient des forêts denses humides et des mangroves parmi les habitats essentiels à la conservation. Certaines espèces n'existent nulle part ailleurs. La valeur d'Ampasindava réside dans sa biodiversité exceptionnelle.

Pourquoi cette localité est-elle si importante à vos yeux ? Est-ce le sentiment d'appartenance ? Quel est l'enjeu ?

Deux exemples suffisent à comprendre l'enjeu. Le Lepilemur mittermeieri, ou lépilémur de Mittermeier, est un lémurien étroitement associé aux forêts de cette région. Pour une espèce forestière endémique, la destruction et la fragmentation de l'habitat ne sont jamais des perturbations temporaires. La forêt constitue son territoire, sa nourriture, son refuge et la condition même de sa survie. Les plans de conservation d'Ampasindava reconnaissent cette espèce parmi les cibles importantes de conservation du territoire. Ensuite, Dypsis ampasindavae : le nom même de cette espèce raconte son histoire. Ce palmier est endémique à Ampasindava et figure parmi les espèces de conservation prioritaires de la zone. Sa disparition ne pourrait pas être compensée par la plantation d'arbres ailleurs. Une espèce endémique perdue dans son habitat naturel est une perte pour Madagascar et pour le patrimoine mondial. La région s'inscrit dans un ensemble écologique comprenant la Nouvelle Aire Protégée d'Ampasindava ainsi que les écosystèmes côtiers et marins voisins, dont l'AMP d'Ankivonjy. Cette proximité entre forêts, bassins versants, littoral, mangroves et espaces marins crée une continuité écologique fondamentale. L'eau qui circule depuis les zones terrestres ne s'arrête pas aux limites d'une concession. Les sédiments, les pollutions potentielles et les perturbations des bassins versants peuvent avoir des conséquences bien au-delà du lieu exact où une activité industrielle est installée.

Alors, qu'en est-il du site minier ? Y a-t-il d'autres moyens de développer la région ?

Dans la zone d'influence régionale d'Ampasindava se trouvent des destinations touristiques majeures, notamment Nosy Iranja et l'archipel de Nosy Be. Ces destinations reposent sur une image, une nature exceptionnelle, une mer préservée, des paysages remarquables et une biodiversité unique. La valeur économique d'Ampasindava elle-même est d'ailleurs reconnue en lien avec son potentiel écotouristique et sa proximité avec les pôles touristiques de Nosy Be et Nosy Iranja. Il serait donc contradictoire de promouvoir Madagascar comme destination de tourisme durable tout en prenant insuffisamment en compte les risques que pourrait représenter une industrialisation lourde dans un paysage écologique connecté à ces territoires. Le tourisme repose sur la confiance. Une fois que l'image d'un territoire est associée à la pollution, à la destruction forestière ou à un conflit environnemental majeur, la reconstruction de cette réputation peut prendre des décennies.

Les terres rares sont des matières premières nécessaires pour basculer vers la transition énergétique. Qu'en pensez-vous ?

La transition énergétique ne doit pas créer de nouvelles zones sacrifiées. Les terres rares sont aujourd'hui présentées comme essentielles à de nombreuses technologies modernes et à la transition énergétique mondiale. Une énergie dite « verte » ne devrait pas transférer les coûts environnementaux des pays consommateurs vers des territoires riches en biodiversité. Madagascar ne doit pas devenir une réserve de matières premières destinée à alimenter la transition industrielle du reste du monde. Le développement ne doit pas signifier que certains territoires deviennent des zones de sacrifice.

Pour vous, qu'est-ce que le véritable développement ?

Le véritable développement doit être capable de concilier la souveraineté économique, les besoins des populations locales, la protection de la biodiversité, la sécurité des ressources en eau, les activités agricoles et halieutiques, ainsi que la pérennité du tourisme.

Vous dites non à l'exploitation d'Ampasindava. Bon nombre de personnes pensent le contraire. Pour elles, c'est le début d'une nouvelle ère : les jeunes du Sambirano, voire de la région DIANA, vont enfin pouvoir travailler. Vous ne voyez pas les choses de cet œil ?

Ampasindava vaut plus que ce que son sous-sol contient. Son avenir doit être décidé avec rigueur, transparence et responsabilité. Nous l'empruntons aux générations qui viendront après nous.