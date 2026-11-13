Afrique: Judo - Maylis et Dylan Andrianjafintsalama à l'Open d'Abidjan

Après les deux médailles d'argent glanées par Zo et Aina Mevasoa lors de l'Open africain de Yaoundé, le judo malgache enchaîne avec un nouveau rendez-vous continental. À Abidjan, du 13 au 15 novembre, Maylis et Dylan Andrianjafintsalama tenteront à leur tour de briller sur les tatamis africains.

Quelques jours après les deux médailles d'argent remportées par Zo et Aina Mevasoa à l'Open de Yaoundé, la Diaspora Malagasy Judo sera de nouveau sous les projecteurs à l'African Open d'Abidjan, qui se tiendra du 13 au 15 novembre en Côte d'Ivoire. Deux jeunes judokas issus de la diaspora, Maylis et Dylan Andrianjafintsalama, fouleront les tatamis ivoiriens avec l'ambition de confirmer leur progression au plus haut niveau africain. Pour Madagascar, tous les regards seront tournés vers Maylis Andrianjafintsalama.

De retour sur la scène internationale depuis les Championnats d'Afrique juniors 2024, la combattante retrouvera une compétition continentale majeure avec la ferme intention de défendre les couleurs nationales. Engagée dans la catégorie des moins de 48kg, elle disputera d'abord l'épreuve juniors ce vendredi 13 novembre, avant d'enchaîner avec le tournoi seniors le dimanche 15 novembre. Un double défi qui témoigne de sa volonté d'acquérir davantage d'expérience face à une opposition relevée.

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Autre représentant de la DMJ, Dylan Andrianjafintsalama sera également de la partie, mais sous les couleurs de la France. Le jeune judoka aura un programme chargé avec deux compétitions au menu. Il entrera en lice chez les juniors en moins de 60kg le vendredi 13 novembre, avant de poursuivre son parcours le samedi 14 novembre dans la catégorie cadets des moins de 55kg. Cette présence simultanée de Maylis et Dylan illustre la vitalité de la diaspora malgache dans le monde du judo. Formés et évoluant à l'international, ces jeunes talents continuent de porter haut les valeurs de leur discipline tout en renforçant les liens entre Madagascar et sa communauté sportive à l'étranger. À Abidjan, l'enjeu sera autant sportif qu'humain. Entre quête de résultats et acquisition d'expérience, les deux Andrianjafintsalama auront l'occasion de se mesurer à l'élite africaine et de poursuivre leur ascension sur la scène internationale.