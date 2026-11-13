Madagascar: Histoire - Chaumet contre Londres : la plume déréglée de Vichy

En 1942, André Chaumet publie « Angleterre, que veux-tu à Madagascar, terre française ? », un livre de propagande vichyste écrit dans le sillage de l'opération « Ironclad ». Les premiers signes du déclin nazi, sans l'admettre.

André Chaumet n'y allait pas de main morte avec le titre de son livre, « Angleterre, que veux-tu à Madagascar, terre française ? », paru en 1942, après l'opération « Ironclad ». Un livre de propagande, entre le pamphlet géopolitique et une plaidoirie amère de « collabos » contre les Britanniques et les Américains. En bon Français admirateur du maréchal Pétain, ce journaliste réactionnaire y relate une facette peu connue des relations entre les puissances, alors que l'Allemagne avait occupé la France et placé un « vichyste » à sa tête.

Avec le ton de la victime complaisante, il confesse : « Churchill et Roosevelt décidèrent d'occuper Madagascar. Ils avaient un motif. Ils pouvaient prétendre que la France voulait remettre la grande île aux Japonais... » Les propos sont acerbes et se réjouissent des débâcles anglaises, désireuses vraisemblablement d'imiter la poigne raciste et coloniale de la France. « Incapable de défendre ses possessions d'Extrême-Orient, forcée d'abandonner la Birmanie, l'Angleterre cherche un succès de prestige... »

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Le mythe des « Alliés » combattant le nazisme est relégué au rang de parties d'échecs où chacun s'occupait de sa case. Les alliances se faisaient au gré des intérêts territoriaux et politiques. Madagascar n'a pas attendu 2026 et ce ballet de généraux et de diplomates venus des pays occidentaux et des BRICS pour tenir une place stratégique dans le commerce maritime. Mais, avec l'arrivée des navires de guerre modernes, cette place stratégique s'est muée en rôle militaire. Avant cela, le soft power jouait les précurseurs.

« Les Anglais n'avaient pas supporté sans colère les débuts de la colonisation française à Madagascar. Sous prétexte de prosélytisme religieux, ils "travaillent" vigoureusement, dès 1883, l'opinion des Hovas, leurs clients... » Ces propos illustrent le dédain des occupants envers le royaume central de Madagascar, et ce depuis Gallieni. Par ricochet, ils témoignent aussi de leur dédain envers le groupe humain « merina ». Pourtant, en 1942, l'île Rouge « exportait 500 millions de francs de produits de toute sorte... Rassemblait "les quatre cinquièmes" des commandes de l'industrie française... Fournissait les "8/10e de la vanille"... »

« La moitié du graphite utilisé dans le monde entier »... Sans oublier le riz de luxe, le tapioca, le sucre, le rhum de qualité, des milliers de tonnes de viande de zébu et d'autres produits. Difficile pour les occupants de lâcher une telle manne, qui attirait aussi les vautours sous le vernis de l'antinazisme. Pour preuve, après l'opération « Ironclad » et l'éviction du pouvoir vichyste à Madagascar, l'occupation française fut maintenue et redoubla même de férocité. Les Anglais ont servi Madagascar à De Gaulle sur un plateau d'argent. Ce dernier faisait toute la guerre par des émissions de radio depuis l'Angleterre, où il était caché.

André Chaumet aiguise son argumentaire dans le chapitre « De grands Français jugent l'Angleterre ». Victor Hugo relève l'« esprit punique » des Anglais. Guy de Maupassant, le Normand pur souche, mêle haine « weird » et esprit de vengeance : « Je hais les Anglais, le véritable ennemi, l'ennemi héréditaire... parce que l'antipathie contre ce peuple perfide fut implantée en moi avec le lait maternel. » Clemenceau était sans doute le plus pragmatique : « Je voulais envoyer sur le front le plus possible de Britanniques afin de soulager les nôtres. »