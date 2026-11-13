Nigeria: Un prêtre catholique agressé et dépouillé dans l'État de Benue

Abuja — Un prêtre catholique a été agressé par des hommes armés dans l'État de Benue, au centre du Nigeria. L'incident s'est produit vers minuit le 6 novembre, alors que le père Peter Kwen, prêtre du diocèse de Gboko et directeur du lycée catholique Saint-Antoine de Zaki Biam, rentrait de Makurdi, la capitale de l'État.

Sur la route reliant Makurdi à Zaki Biam, dans la zone d'administration locale d'Ukum, le prêtre est tombé dans une embuscade tendue par un groupe d'hommes armés. Après l'avoir dépouillé, les agresseurs ont pris la fuite, le laissant blessé et inconscient sur le bord de la route.

Selon les premières informations, les agresseurs appartiendraient à une bande de bergers peuls, mais leur identité et l'origine réelle de l'attaque restent à déterminer.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette agression s'inscrit dans un contexte d'insécurité persistante qui touche l'État de Benue et, plus généralement, la région centrale du Nigeria, connue sous le nom de « Middle Belt ». Depuis des années, cette région est le théâtre de violences liées principalement aux conflits entre les communautés agricoles sédentaires et les groupes de bergers nomades, notamment pour le contrôle des terres et des ressources en eau. À ces tensions s'ajoutent les activités de bandes armées responsables d'homicides, d'enlèvements à des fins d'extorsion et d'attaques contre des villages.

Selon un rapport de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (European Union Agency for Asylum - EUAA), 406 incidents de sécurité ont été enregistrés dans l'État de Benue entre janvier 2024 et août 2025, faisant 1 338 victimes. Les violences ont touché de nombreuses zones administratives de l'État, y compris celle d'Ukum, où le père Kwen a été agressé. La même agence indique qu'en février 2025, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur de l'État de Benue était estimé à plus de 457 000, principalement en raison d'affrontements intercommunautaires et de conflits entre agriculteurs et éleveurs.

Les représentants des communautés religieuses sont eux aussi exposés à cette situation. Quelques semaines seulement avant l'agression du père Kwen, le 13 octobre (voir Fides 16/10/2026), le père John Inalegwu Otache, prêtre du diocèse d'Otukpo, également dans l'État de Benue, avait été enlevé. Le religieux avait été libéré le 18 octobre (voir Fides 19/10/2026).

La crise sécuritaire au Nigeria présente toutefois des caractéristiques différentes d'une région à l'autre : dans le nord-est, l'insurrection djihadiste de Boko Haram et du groupe dissident ISWAP sévit depuis des années, tandis que dans le nord-ouest et la partie centrale du pays, des bandes criminelles et des groupes armés impliqués dans des enlèvements, des raids et des conflits territoriaux sont particulièrement actifs.