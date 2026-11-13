Madagascar: Délit financier - Les faux-monnayeurs ciblent les zones rurales

Les zones rurales constituent le terrain de prédilection des réseaux de faux-monnayeurs pour écouler leurs coupures contrefaites. Profitant de la vulnérabilité des habitants et de l'intensité des marchés locaux, ces trafiquants font peser une menace directe sur l'économie et le pouvoir d'achat.

Les zones rurales sont devenues les cibles privilégiées des réseaux de faux-monnayeurs. C'est le constat dressé par les autorités à l'issue de plusieurs enquêtes menées sur la circulation de fausse monnaie à Madagascar. Un épicier installé en périphérie d'Antananarivo en a fait l'amère expérience : « Un fournisseur m'a rapporté, le lendemain d'une livraison, que les billets de 200 000 ariary que je lui avais remis étaient faux. Après vérification auprès de la banque, il s'est avéré qu'ils l'étaient effectivement. Pourtant, ils ne provenaient pas de ma caisse, car je vérifie systématiquement l'argent reçu. Il est probable qu'il les ait encaissés ailleurs », témoigne-t-il.

Pour écouler leur butin, les faussaires s'appuient sur des intermédiaires chargés d'inonder les campagnes, notamment lors des périodes de forte activité commerciale et dans les marchés hebdomadaires. Un système d'échange bien rôdé est mis en place entre les fabricants et leurs distributeurs.

« Les auteurs de faux billets proposent aux personnes chargées de leur distribution un taux d'échange très avantageux. Par exemple, les collecteurs donnent 100 millions d'ariary en vrais billets et les faussaires les échangent contre 300 millions en faux. Les collecteurs se chargent ensuite de faire circuler ces coupures dans les zones rurales », explique le commissaire divisionnaire de police Faly Rakotoarijaona, directeur régional de la Sécurité publique (DRSP) de l'Atsinanana, suite à la saisie de faux billets d'une valeur de 600 millions d'ariary à Toamasina.

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Vulnérabilité des campagnes

L'écoulement de ce stock s'effectue généralement de manière progressive, à l'occasion de grands rendez-vous économiques comme la campagne de commercialisation des litchis.

Les marchés des zones reculées constituent ainsi les plaques tournantes de ce trafic. Une source proche des investigations menées sur des saisies similaires à Alakamisin'Ambohimaha au mois d'octobre le confirme : « Les zones rurales sont particulièrement visées en raison de la vulnérabilité de leurs habitants. Les paysans ne sont pas toujours suffisamment informés des dispositifs de sécurité et des caractéristiques des faux billets. »

Un avis partagé par l'économiste Dr Vololonirina Rakotobe : « Les populations rurales sont plus exposées et donc plus vulnérables aux manœuvres des escrocs. »

La reconnaissance des coupures contrefaites reste un défi de taille. Si certains faux billets peuvent abuser au premier regard, un examen attentif trahit leur supercherie. L'épicier interrogé souligne l'importance du toucher : « Leur papier était très épais, semblable à celui utilisé pour les photocopies, alors que les vrais billets sont plus fins. »

Risques macroéconomiques

Dans le secteur formel et bancaire, les cas détectés restent rarissimes. « Nous n'avons constaté qu'un seul faux billet de 20 000 ariary en cinq ans », témoigne un agent d'une agence bancaire dans la région Alaotra-Mangoro, attribuant cette sécurité à l'utilisation systématique de détecteurs de faux monnayeurs.

Pour le citoyen, l'impact est d'abord lourd de conséquences individuelles.

« Utiliser de la fausse monnaie revient à perdre de l'argent, puisque ces billets ne sont que du papier sans aucune valeur monétaire », rappelle le Dr Vololonirina Rakotobe. Au-delà du préjudice personnel, une circulation massive de fausse monnaie menace l'économie nationale. « Si le volume des faux billets devient significatif, la masse monétaire en circulation augmente, ce qui peut contribuer à une hausse du niveau général des prix et provoquer de l'inflation », prévient l'économiste en s'appuyant sur la théorie quantitative de la monnaie.

Pour limiter les risques, l'experte préconise de réduire le recours aux espèces au profit de solutions alternatives comme la monnaie électronique ou les chèques. En attendant, la vigilance reste de mise : le DRSP de l'Atsinanana exhorte la population, et en particulier les agriculteurs et commerçants des zones rurales, à redoubler d'attention lors des transactions financières.