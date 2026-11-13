Madagascar: Colonel Michaël Randrianirina - « L'ouverture d'une ambassade nécessite un gros budget »

En marge du sommet de la COP31, le président de la Refondation a reçu la diaspora malgache de Türkiye. Des échanges francs portant sur les réalités diplomatiques et économiques du moment.

«L'ouverture d'une ambassade coûte très cher. Rien que le salaire d'un ambassadeur atteint un montant important. » Le colonel Michaël Randrianirina a parlé sans ambages face aux membres de la diaspora malgache de Türkiye venus lui rendre visite, hier après-midi, à sa résidence de l'hôtel Kempinski à Antalya.

Les ressortissants malgaches ont exposé leurs conditions de vie ainsi que les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. La plupart travaillent dans le pays depuis plusieurs années après y avoir achevé leurs études supérieures, certains ayant bénéficié de bourses du gouvernement turc. Ils ont notamment relevé que la Grande Île demeure largement méconnue du grand public local, souvent réduite aux références du film d'animation éponyme.

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Dans ce contexte, ils ont sollicité l'ouverture d'une représentation diplomatique malgache sur place afin de faciliter leurs démarches administratives. Le président de la Refondation s'est montré clair et sans détour : « Une ambassade est budgétivore. La réciprocité devrait être la règle entre Madagascar et les pays avec lesquels il entretient des relations diplomatiques, mais le fait est que nous n'en avons pas les moyens. Le pouvoir de la Refondation est de loin celui qui a nommé le plus d'ambassadeurs, mais il reste encore des pays où nous n'avons pas de représentation. Cela dépend surtout des intérêts économiques des deux parties », a-t-il expliqué, soulignant la nécessité d'un volume d'échanges commerciaux suffisant pour amortir les coûts de fonctionnement d'une telle structure.

Appel à la « conscience collective »

S'adressant plus largement à la jeunesse et à la diaspora, le colonel Randrianirina a insisté sur l'urgence de forger une « conscience collective » au service du développement du pays. « Plus rien ne semble rassembler les Malgaches. Aucun événement ne semble créer un élan national; le chacun-pour-soi règne. Jusqu'ici, la seule histoire commune des Malgaches reste la colonisation. Il n'y en a pas d'autres pour éveiller cette conscience collective », a déploré le chef de l'État, exhortant les compatriotes de l'étranger à œuvrer pour entretenir la fibre patriotique.