Madagascar: Budget 2027 - L'éventuelle hausse de la taxe sur le gazole inquiète

L'augmentation de la taxe sur le gazole pourrait alourdir les dépenses quotidiennes des ménages. Le transport et les prix des marchandises sont particulièrement exposés.

La hausse de la taxe sur les produits pétroliers (TPP) appliquée au gazole, prévue dans le Projet de loi de finances (PLF) 2027, fait craindre une nouvelle érosion du pouvoir d'achat. En passant de 228 à 503 ariary par litre, cette révision fiscale risque d'entraîner une hausse en chaîne sur les tarifs des transports et les prix des marchandises.

La perspective d'une hausse de la fiscalité sur le carburant suscite de vives inquiétudes au sein des ménages. Inscrit dans le Projet de loi de finances 2027, le relèvement de la TPP sur le gazole qui bondirait de 228 à 503 ariary par litre, soit une augmentation de 275 ariary (+120,6 %) pourrait rapidement se répercuter sur les budgets familiaux, déjà mis à rude épreuve.

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Pour les usagers des transports en commun, la moindre révision tarifaire serait difficilement soutenable. C'est le cas de Joséphine, qui effectue quotidiennement quatre trajets entre Andranomena et Ampitatafika, à raison de 600 ariary le ticket, soit 2 400 ariary par jour. Si le tarif venait à grimper à 1 000 ariary, sa dépense quotidienne passerait à 4 000 ariary (+66,7 %). « Je ne peux plus comprimer mes autres dépenses, elles sont déjà au strict minimum. Je serais obligée de faire une partie du trajet à pied pour rester dans mon enveloppe de 2 400 ariary », confie-t-elle.

Les transporteurs temporisent

Face aux rumeurs, les opérateurs du secteur appellent toutefois à la prudence. Le président de l'Union des coopératives de transport urbain (UCTU), Jean Louis Emile Rakotonirina, dément catégoriquement l'application d'un ticket à 1 000 ariary dès janvier 2027. Selon lui, aucune décision unilatérale n'est envisageable : toute modification tarifaire exige une concertation tripartite entre l'État, les transporteurs et les usagers une rencontre qui n'a pas encore eu lieu.

Au-delà du transport urbain, c'est toute la chaîne logistique qui est concernée. Le renchérissement du gazole alourdirait le coût d'acheminement des produits de première nécessité (riz, huile, sucre), contraignant les commerçants à un difficile arbitrage entre la répercussion de leurs charges et la faible capacité d'achat des consommateurs.

La plateforme de défense des consommateurs VVM, par la voix de Lalaina Razafindralambo, tire la sonnette d'alarme face à ce risque de flambée des prix, avançant une projection d'inflation à 9,3 %. Un scénario redouté alors que les revenus stagnent.

Pour Jean Lucien Razafindrakoto, enseignant-chercheur à la Mention Économie, la maîtrise de l'inflation demeure pourtant un impératif macroéconomique : il rappelle qu'un taux contenu autour de 2 à 3 % est indispensable pour préserver la consommation des ménages.

De son côté, le ministère de l'Économie et des Finances tente de rassurer, soulignant que la stabilisation des prix à la pompe et l'exonération fiscale maintenue sur le riz et l'huile alimentaire visent justement à contenir l'inflation. Tout l'enjeu pour l'exécutif consistera à sécuriser les 257,79 milliards d'ariary de recettes fiscales attendues (TPP et TVA cumulées) sans fragiliser davantage la cohésion sociale.