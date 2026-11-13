Madagascar: Andoharanofotsy - Un automobiliste renverse une étudiante

13 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nantenaina Njanahary

Grièvement blessée après avoir été renversée par une voiture à Andoharanofotsy, une étudiante a été transportée à l'hôpital. Le conducteur présumé a été placé en garde à vue.

Une jeune femme a été grièvement blessée après avoir été renversée par une voiture près de la station-service d'Andoharanofotsy, avant-hier soir. La consultation de sa carte d'identité a permis d'établir qu'elle était étudiante dans un établissement d'enseignement supérieur de la localité. Le véhicule impliqué aurait cependant pris la fuite. Une petite voiture, retrouvée accidentée contre un mur un peu plus loin, est soupçonnée d'être à l'origine de l'accident. Son conducteur a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête menée par les Forces de l'ordre. La victime, de son côté, continue de recevoir des soins, selon les dernières informations recueillies hier.

La nuit était déjà tombée au moment où l'accident s'est produit. La violence du choc a rapidement attiré l'attention des riverains, qui se sont rassemblés sur les lieux. Dans l'urgence, les premières interventions ont été consacrées à la prise en charge de la victime. Un véhicule a notamment été arrêté afin de la conduire au plus vite dans un établissement de soins. En parallèle, des démarches ont été engagées pour faire connaître son identité et prévenir sa famille.

Consciente

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« Je n'ai pas assisté à l'accident. Je passais simplement dans le secteur lorsque des personnes m'ont arrêté pour me demander de la conduire à l'hôpital. Elle était consciente, mais ses blessures étaient graves. Ses proches sont arrivés un peu plus tard », a raconté une personne de bonne volonté ayant pris part aux premiers secours.

De son côté, le véhicule qui aurait percuté la jeune femme aurait continué sa route après le choc. Peu après, une voiture a été retrouvée accidentée contre un mur à Mandrimena, non loin d'Andoharanofotsy. Le pare-brise avant du véhicule était brisé, tandis que son conducteur avait déjà quitté les lieux.

« Un homme, qui est conducteur, s'est présenté à notre bureau pour signaler qu'il était poursuivi par des individus à moto. La police, qui est en charge de l'affaire, est venue le récupérer et poursuit les investigations », a expliqué la gendarmerie d'Andoharanofotsy. D'après les précisions apportées par la police, le conducteur a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête.

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