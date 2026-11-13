Madagascar: Basketball - La Grande Île inscrit ses exploits dans l'histoire

À l'approche de l'Africa Cup de 3x3, prévue début décembre au Palais des sports Mahamasina, retour sur plus de six décennies de performances du basketball malgache.

Le basketball malgache s'appuie sur un riche héritage sportif de plus de six décennies. Dès 1960, la sélection masculine décroche la médaille de bronze aux premiers Jeux de la Communauté, organisés à Antananarivo. 5 ans plus tard, les dames remportent l'argent lors des premiers Jeux africains de Brazzaville. Elles franchissent un nouveau cap en devenant championnes d'Afrique en 1970 à Lomé, au Togo, avant de remporter une autre médaille d'argent aux Jeux africains d'Alger en 1973.

À l'échelle régionale, Madagascar s'affirme comme une grande nation du basketball aux Jeux des îles de l'océan Indien. Les dames y décrochent sept titres entre 1985 et 2011, avant de renouer avec la victoire en 2019 à Maurice et en 2023 à domicile. De leur côté, les hommes comptent quatre sacres insulaires, remportés en 1985, 1990, 2019 et 2023, ainsi que cinq médailles d'argent entre 1993 et 2015.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les jeunes générations contribuent aussi à enrichir ce patrimoine. Les garçons U17 ont remporté les Jeux de la CJSOI en 1999 et en 2025, avec trois autres médailles d'argent. Les filles U17 ont également décroché trois médailles d'argent. Sur la scène africaine, les U18 garçons ont été vice-champions de l'Afrobasket 2022 à Antananarivo, avant d'atteindre les quarts de finale en 2026 en Côte d'Ivoire. En 2023, les U19 ont participé à la Coupe du monde en Hongrie, terminant à la quatorzième place.

Le 3x3, nouvelle vitrine internationale

Depuis quelques années, le basketball 3x3 constitue le principal moteur du rayonnement international malgache. Les hommes ont décroché le bronze à l'Africa Cup 2017, puis l'or aux Jeux africains U23 en 2019 à Rabat. Mais c'est le titre continental décroché au Caire en 2022 qui marque un véritable tournant.

Les Ankoay confirment ensuite leur domination avec deux nouveaux titres africains en 2024 et 2025 à Antananarivo. Leur palmarès s'enrichit également d'une médaille de bronze continentale en 2023 et d'une troisième place au Shanghai Masters du World Tour, la même année. En juin 2026, ils terminent à la onzième place de la Coupe du monde organisée en Pologne.

La prochaine ambition est clairement affichée : qualifier Madagascar pour le tournoi olympique masculin de 3x3 aux Jeux de Los Angeles 2028. Pour Jean Michel Ramaroson, président de la Fédération malgache de basketball (FMBB), le rêve olympique a pris forme avec les sacres africains.

« La route vers les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 a commencé avec nos titres africains de l'an dernier, surtout chez les hommes. Le principe d'universalité prévoit une place africaine et Madagascar entend se battre pour cette qualification », confie-t-il.

Les dames ne sont pas en reste. Vice-championnes d'Afrique en 2022, médaillées de bronze en 2023, elles remportent deux titres continentaux consécutifs en 2024 et 2025 à Antananarivo. Elles ont également décroché l'or aux Jeux des îles de 2023 et au tournoi Run Ball à La Réunion en 2024. Leurs participations aux Women's Series et aux championnats du monde témoignent de leur progression.

À ce palmarès s'ajoutent les distinctions universitaires, avec l'or masculin aux Jeux universitaires d'Afrique de l'Est en 1972 et le bronze féminin aux Universiades africaines de 1979. Des premières médailles de 1960 aux ambitions olympiques de 2028, le basketball aura un nouveau rendez-vous avec l'Africa Cup de 3x3 en début décembre.