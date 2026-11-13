Madagascar: Commémoration de l'armistice - La France et l'île honorent leur histoire commune

La cérémonie du 11 novembre a été marquée par un hommage aux soldats français et malgaches tombés durant la Grande Guerre. Cette commémoration a également été l'occasion de rappeler les liens historiques entre les deux pays.

Un moment de rassemblement et de fraternité d'armes pour nos deux pays ». C'est ainsi que Jean-Marc Grosgurin, ambassadeur de France, qualifie la cérémonie de commémoration du 11 novembre 1918, qui est la date de la signature de l'armistice. L'acte qui mit fin à la 1re Guerre mondiale.

Comme chaque année, une cérémonie pour commémorer l'armistice a été organisée à la stèle des anciens combattants, sur le lac Anosy, mercredi. S'en est suivie une réception à la résidence de France, à Ivandry. Cette année, l'accent a été mis sur l'histoire commune entre l'Hexagone et la Grande Île durant la Grande Guerre. Alors que Madagascar était encore une colonie française, trente-quatre mille Malgaches ont été envoyés au front pour combattre en Europe. « Près de deux mille cinq cents ont été reconnus morts pour la France. Morts pour défendre un territoire qu'ils foulaient, pour la plupart, pour la première fois. Ils se sont battus pour des valeurs universelles : la dignité humaine, la liberté, la paix», déclare le diplomate français.

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La cérémonie d'hommage a également eu une dimension contemporaine. L'ambassadeur en a profité pour rappeler les valeurs de la paix dans le contexte des tensions géopolitiques et des conflits armés actuels. « Le 11 novembre demeure une date emblématique. Une journée nationale de commémoration de la victoire, certes, mais aussi, et surtout, de la Paix. Un mot qui prend aujourd'hui une résonance particulière en ces temps particulièrement troublés et incertains », indique l'ambassadeur de France, en ajoutant: « Aujourd'hui en Europe, au Proche et Moyen-Orient, en Asie, en Amérique, en Afrique, les tensions géopolitiques, les violences sociales et les conflits armés ont pris une nouvelle ampleur ».

Construire un monde meilleur

Le diplomate note que « la désinhibition de la force par rapport au droit, à présent omniprésente, menace plusieurs régions du globe et nul ne peut s'estimer à l'abri ». Il fait ainsi le rapprochement avec l'enjeu de la cérémonie de commémoration. « Dans ce contexte, il est plus que jamais essentiel de continuer à se souvenir, à entretenir la mémoire des conflits passés et de leurs conséquences dévastatrices afin de construire des sociétés et des relations internationales plus apaisées, plus justes et plus harmonieuses. Il incombe désormais aux nouvelles générations de relever ce défi », affirme-t-il.

La transmission de cette histoire commune aux jeunes générations a ainsi occupé une place importante dans la cérémonie. Des élèves du lycée français de Tananarive, du lycée Rabearivelo et du collège de France et du Monde y ont participé, notamment lors d'une séquence mémorielle au monument de l'Ange noir, à Anosy. S'adressant aux jeunes, le représentant français les a invités à s'approprier cet héritage et à faire vivre la mémoire des conflits passés. Un appel à préserver le souvenir des sacrifices consentis et à contribuer à la construction d'un monde plus pacifique. « C'est maintenant à vous, chers jeunes, chers élèves, de vous approprier cette mémoire et de la faire vivre. Pour que le monde n'oublie pas. Pour qu'il ne répète pas les erreurs du passé et pour construire un monde meilleur, pacifié, plus juste et plus humain », soutient-il.