Madagascar: Coopération - Les échanges agricoles avec la Russie à dynamiser

De la formation à la recherche scientifique, en passant par la mécanisation, Madagascar entend s'appuyer sur l'expertise russe pour améliorer ses performances agricoles. Fin octobre, les ministres de l'Agriculture des deux pays ont signé un accord qui ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans plusieurs domaines. À travers ce partenariat, la Grande Île affiche sa volonté de s'inspirer du modèle russe pour moderniser son secteur agricole.

« La Russie et Madagascar vont travailler ensemble sur plusieurs secteurs : ce partenariat s'articule autour d'axes clés destinés à moderniser le système de production malagasy, dont la recherche scientifique appliquée, l'amélioration de la qualité des semences, le développement de la filière engrais, l'amélioration génétique des petits ruminants ainsi que le transfert de technologies avancées», indique le ministère de l'Agriculture dans un communiqué, en marge du sommet Russie-Afrique.

Cet accord agricole engage les deux pays à coopérer sur les semences, l'élevage, la formation et le commerce. Il intervient dans un rapprochement politique très rapide, mais les volumes échangés restent faibles et les ordres de grandeur encore petits.

Des ambitions agricoles

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Riana Nantenaina Solofo Lala, président de la Chambre de commerce Russie, avait évoqué en avril, dans une interview auprès d'Africa Initiative, que les échanges bilatéraux entre les deux pays s'élevaient à environ 17 millions de dollars. D'après les relevés douaniers compilés par la base UN Comtrade et relayés par Trading Economics, les ventes de produits malgaches vers le marché russe atteignaient 7,5 millions de dollars avant la relance de 2026. Le reste du volume, environ 9 à 10 millions de dollars, correspond aux achats malgaches, dominés par le blé russe.

Après une quasi-interruption des livraisons depuis 2021, les exportations russes de blé vers Madagascar ont repris au début de cette année. Plus de 30 000 tonnes, représentant une valeur supérieure à 7 millions de dollars, ont été expédiées durant les cinq premiers mois de 2026, selon le Centre fédéral russe pour l'agroexport. Malgré cette reprise, les échanges entre les deux pays demeurent modestes au regard des capacités commerciales russes. Pour mesurer l'écart, la Russie a expédié 18 millions de tonnes de céréales vers l'Afrique en 2025 et 13 millions sur les neuf premiers mois de 2026, soit une hausse de 8 % vers plus de 40 pays. Madagascar ne représente donc qu'une part marginale de ces flux. De son côté, la Grande Île continue de privilégier des partenaires commerciaux comme la France et la Chine, selon la fiche pays de Bpifrance Assurance Export.