Madagascar: Tourisme intérieur - Des tarifs préférentiels pour séduire les voyageurs

13 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Lucia Rabarijaona

Le coût des déplacements et les difficultés d'accès à certaines destinations freinent encore les voyages à travers le pays. Pour encourager les Malagasy à découvrir les richesses de leur propre territoire, la 12e édition du Tsenaben'ny Fizahantany (TBF) se tient du 12 au 14 novembre au jardin d'Antaninarenina. Organisé par l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM), en partenariat avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, ce salon réunit dix-neuf exposants autour de la promotion du tourisme intérieur et de l'accessibilité des offres de voyage.

Voyager dans son propre pays reste parfois un luxe pour une partie de la population. Les frais de transport, d'hébergement et de restauration représentent des dépenses importantes pour les ménages, particulièrement à l'approche des vacances. Face à cette réalité, les professionnels présents au salon proposent différentes formules à des tarifs spécialement conçus pour les visiteurs. Les offres concernent notamment les séjours de fin d'année, les escapades de week-end dans les régions ainsi que les voyages pour la Saint-Valentin.

La compagnie Air Madagascar figure parmi les acteurs qui misent sur cette démarche. Elle présente des tarifications préférentielles destinées à faciliter les déplacements vers les différentes destinations touristiques de l'île.

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Ces offres pourraient permettre à davantage de familles et de voyageurs de planifier leurs vacances selon leurs moyens financiers. Des réductions sur l'hébergement, des circuits organisés et des séjours de découverte complètent également les propositions des opérateurs.

Présente lors de l'ouverture de cette édition, la ministre du Tourisme, Lily Rafaralahy, a souligné l'importance de la participation de la compagnie nationale dans cette dynamique. Elle a également rappelé que le développement du tourisme ne dépend pas uniquement des professionnels du secteur. « La collaboration entre les différents départements du gouvernement est nécessaire pour développer le tourisme national », a-t-elle indiqué. Elle a notamment insisté sur l'importance de l'amélioration des infrastructures routières et des voies d'accès aux sites touristiques.

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