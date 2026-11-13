Madagascar: Fiscalité - Les savonniers préoccupés par la taxation des bondillons

Les fabricants locaux de savon s'inquiètent d'une possible hausse des droits de douane sur les bondillons de savon. Le Projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit en effet de porter leur taxation à 30 %, au même titre que les produits finis.

Le Projet de loi de finances 2027 suscite de vives préoccupations au sein de la filière savonnière locale. Le texte prévoit de relever à 30 % les droits de douane sur les savons et les produits de savonnerie incluant les bondillons, soit une hausse de 10 points par rapport au tarif actuel.

« Le débat sur l'augmentation des droits de douane applicables aux bondillons de savon ne doit pas être considéré comme une simple question technique ou budgétaire. Il soulève un véritable enjeu de politique économique, industrielle et sociale, dont les conséquences pourraient directement toucher les entreprises malgaches et les consommateurs », a souligné hier Ajij Ali Mohamad Mounir, associé au sein de Savon Seim.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les bondillons sont en effet des intrants semi-finis qui nécessitent plusieurs étapes de transformation industrielle avant leur mise sur le marché. Les opérateurs redoutent ainsi une perte de compétitivité, un coup d'arrêt aux investissements et un gel des recrutements. « Les entreprises qui importent des bondillons réalisent une transformation industrielle, créent de la valeur ajoutée nationale et contribuent à l'emploi ainsi qu'au développement économique du pays », poursuit l'industriel.

Une menace sur l'emploi et le pouvoir d'achat

Il cite notamment l'exemple de la Socita SARL, productrice de la marque Savon Seim, qui emploie une centaine de salariés, ou encore de la société Sahva, forte de trois sites de production à Antsirabe, Toamasina et Taolagnaro mobilisant près de 200 employés depuis 2003. « Pourquoi pénaliser fiscalement des entreprises qui font précisément ce que Madagascar devrait encourager : investir, transformer localement, produire et employer des Malgaches ? », s'interroge-t-il.

Au-delà des seules usines, les répercussions pourraient s'étendre à tout un écosystème économique : transporteurs, manutentionnaires, fournisseurs d'emballages, distributeurs et détaillants dépendent directement de cette chaîne de valeur.

Les ménages risquent également d'en faire les frais. Le renchérissement des coûts de production menace de se répercuter sur le prix au détail du savon, un produit de première nécessité. « Ces charges supplémentaires ne peuvent pas être absorbées indéfiniment par les entreprises. Elles risquent de se répercuter sur les prix de vente et, par conséquent, sur le pouvoir d'achat des consommateurs », prévient l'opérateur.

Face à cette perspective, les industriels plaident pour une fiscalité différenciée selon le degré d'ouvraison des marchandises. Ils réclament le maintien d'un taux douanier préférentiel de 10 % pour les bondillons en tant que matières premières destinées à la transformation locale, réservant le taux de 30 % aux seuls savons finis importés. Exigeant une concertation préalable et une étude d'impact approfondie, la filière en appelle aux parlementaires pour trouver un juste équilibre entre recettes douanières et sauvegarde de l'industrie nationale.