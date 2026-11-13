Madagascar: Assainissement - La gestion des déchets appelée à créer des emplois

L'assainissement ne se limite pas à la propreté des villes et des villages. Il peut également constituer un levier de développement économique et de création d'emplois. « L'assainissement ne doit pas être considéré comme une simple question de propreté, mais comme un investissement dans la santé publique, la protection du territoire et la prévention des crises », a-t-on souligné hier, à la Primature, à Mahazoarivo, lors de la présentation du projet de Pacte présidentiel pour l'assainissement 2026-2030.

La collecte et le traitement des déchets ainsi que des eaux usées pourraient notamment générer de nouvelles activités économiques. Le Premier ministre, Mamitiana Rajaonarison, a évoqué un projet porté par des étudiants, qui consiste à séparer l'oxygène et l'hydrogène contenus dans les eaux usées.

« L'oxygène sera destiné aux hôpitaux, et l'hydrogène sera envoyé vers l'industrie pour produire de l'énergie », rapporte-t-il. La ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, le Dr Minosoa Razafindrianiaina, a souligné que lorsque la ville est propre, elle attire des touristes.

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Dans cette perspective, le Pacte prévoit d'accélérer la création d'entreprises spécialisées dans la collecte et le traitement des déchets et des eaux usées. L'objectif est de développer des activités économiques dans le secteur de l'assainissement, tout en améliorant les conditions sanitaires et en préservant l'environnement.

Le projet s'articule autour de quatre domaines prioritaires : la gestion des boues de vidange, des déchets solides, des eaux usées et des eaux pluviales. Les actions envisagées visent notamment à protéger la santé publique, à prévenir les inondations et à améliorer le cadre de vie de la population.