Tunisie: Budget 2027 - 780 millions de dinars pour relancer les municipalités tunisiennes

Le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, a détaillé le programme de relance des municipalités pour 2027, avec une enveloppe de 780 millions de dinars (MD) destinée aux collectivités locales. Ce programme prévoit également des recrutements, l'acquisition d'équipements et le lancement de nouveaux projets dans les domaines de la propreté, des routes, de la digitalisation, des marchés municipaux et des quartiers populaires.

L'action municipale "n'est pas moins importante que le volet sécuritaire", a affirmé le ministre devant les membres de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts, vendredi à l'aube. La séance plénière conjointe était consacrée à l'examen du budget de la mission du ministère de l'Intérieur dans le cadre du projet de budget de l'État pour 2027.

Évoquant la situation du secteur, Khaled Nouri a rappelé que les municipalités ont traversé une crise structurelle, marquée par la dégradation des services, la fragilisation de la gestion et l'insuffisance des moyens financiers, logistiques et humains, ainsi que par des défaillances en matière d'accompagnement et de formation.

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Pour remédier à cette situation, le Fonds de transferts financiers de l'État aux collectivités locales allouera une enveloppe de 780 MD aux municipalités. De son côté, la Caisse des prêts et de soutien aux collectivités locales (CPSCL), dotée de 127,4 MD en 2027, poursuivra le financement des projets, l'octroi d'aides exceptionnelles et l'accompagnement technique des communes.

La Caisse apportera également son assistance aux municipalités pour évaluer leur capacité d'endettement et procéder à des marchés groupés d'acquisition d'équipements.

La modernisation des routes figure parmi les premières priorités, avec une enveloppe de 90 MD. Par ailleurs, 10 MD seront consacrés à la mise en place d'un système national de vidéosurveillance destiné à lutter contre les dépôts sauvages de déchets, avec l'application de sanctions dissuasives.

Une autre enveloppe de 10 MD, sous forme d'aides non affectées, sera accordée à 78 municipalités nouvellement créées afin de leur permettre de lancer leurs projets prioritaires.

Le ministre a également annoncé plusieurs autres lignes de financement, dont 3,6 MD destinés à la réhabilitation des marchés et dépôts municipaux, 3 MD consacrés à la réduction des nuisances des décharges, dans le cadre d'un programme lancé en 2025, 2 MD pour le recrutement au sein de 29 municipalités et 1,8 MD pour la gestion des déchets et le développement de l'économie circulaire. Des crédits seront également mobilisés au profit des quartiers populaires.

S'agissant de la digitalisation, le ministère consacrera 6 MD à la mise en place de 68 maisons de services numériques placées sous la tutelle des municipalités, à raison de 17 structures par an pendant quatre ans.

Ces structures proposeront des services administratifs entièrement numérisés, accompagneront les citoyens dans leurs démarches, recueilleront leurs plaintes et suggestions et encourageront le recours au paiement électronique. Selon le ministre, cette initiative vise à rapprocher l'administration des citoyens, notamment dans les régions de l'intérieur, et à réduire la fracture numérique.

Sur le plan des ressources humaines, et face au manque de compétences, le ministère prévoit le recrutement de 155 architectes en chef, dont 47 sont déjà en poste, de 145 ingénieurs en chef, les résultats des concours devant être annoncés dans les prochains jours, ainsi que de 500 techniciens, dont les besoins seront couverts en 2027. Selon Khaled Nouri, ces recrutements visent notamment à accélérer le traitement des demandes de permis de bâtir et des dossiers de lotissement.

En matière d'équipements, un marché groupé d'une valeur de 102 MD, au titre de l'année 2026, permettra de doter 200 municipalités de 465 engins et de 7 300 conteneurs. Leur livraison est prévue pour le mois prochain. Soulignant les résultats positifs de l'expérience des conteneurs enterrés à Kélibia et à Hammam Sousse, le ministre a également annoncé un programme national visant à généraliser ce dispositif, en commençant par les municipalités les plus peuplées.

Enfin, Khaled Nouri a évoqué le passage de la gestion provisoire à la libre administration, conformément au Code des collectivités locales.

Les nouveaux textes relatifs aux conseils locaux, régionaux, de districts et municipaux devront fixer les prochaines étapes, dans l'attente de la tenue des élections municipales et de l'installation des conseils municipaux élus. Cette évolution devra permettre de garantir la cohérence entre l'action municipale et les plans de développement de l'État, dans le respect du principe de son unité et des dispositions de la Constitution.

Les travaux de la séance plénière conjointe, levée à 5 heures du matin, devaient reprendre vers 9h30 pour poursuivre l'examen des missions et des missions spéciales.