Tunisie: Croisières - Trois paquebots accostent simultanément à La Goulette, une première au pays

Trois paquebots, près de 3 250 passagers et une journée d'intense activité : le port de La Goulette a enregistré, jeudi 12 novembre 2026, une triple escale inédite dans l'histoire du tourisme de croisières en Tunisie.

Le port de La Goulette a accueilli, jeudi 12 novembre 2026, trois paquebots de croisière simultanément, une première pour le tourisme de croisières en Tunisie. Cette triple escale a permis à quelque 3 250 touristes de différentes nationalités de découvrir la destination tunisienne au cours d'une même journée.

Les navires concernés sont le MSC Euribia de la compagnie MSC Croisières, qui transportait environ 1 800 passagers, l'Ambience de la compagnie britannique Ambassador Cruise Line, avec 750 touristes britanniques, ainsi que l'Oceania Allura d'Oceania Cruises, à bord duquel se trouvaient quelque 700 touristes américains.

L'accueil des croisiéristes a été assuré par l'opérateur Hope Travel International, qui a également organisé des excursions vers plusieurs sites touristiques de la capitale et de ses environs. Les circuits proposés ont notamment couvert la médina de Tunis, le musée national du Bardo, Sidi Bou Saïd et Carthage.

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Pour assurer le transport des visiteurs, quelque 90 autocars et des centaines de taxis touristiques ont été mobilisés. Une partie des passagers a, par ailleurs, choisi de découvrir à pied le village touristique ainsi que la ville de La Goulette, qui ont connu une animation particulière tout au long de la journée.

Cette triple escale s'inscrit dans une année particulièrement favorable à l'activité des croisières en Tunisie. Depuis le début de 2026, le pays aurait accueilli environ 400 000 croisiéristes. La dynamique devrait se poursuivre durant la saison hivernale, une période qui, contrairement aux années précédentes, devrait également être marquée par l'activité des navires de croisière.

Cette affluence constitue un signal encourageant pour la destination tunisienne et met en évidence le potentiel du port de La Goulette en tant que porte d'entrée majeure des croisières en Méditerranée.