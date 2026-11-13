Afrique: Le dialogue des dirigeants mondiaux à la COP31 place le logement au coeur de la mise en oeuvre de l'action climatique

Les dirigeants mondiaux réunis à l'occasion de la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31) ont convenu, jeudi, que l'amélioration des conditions de logement, le renforcement des infrastructures locales et la résilience des villes constituent des leviers essentiels pour protéger les populations contre les effets du changement climatique.

Ils ont également souligné que les engagements climatiques internationaux ne pourront produire des résultats concrets que s'ils se traduisent par des améliorations réelles dans la vie quotidienne des populations.

« Un plan national pour le climat ne devient concret que lorsqu'il atteint les logements et les quartiers des citoyens. Cela suppose des efforts coordonnés à tous les niveaux de gouvernance, ainsi que des investissements dans des logements capables de protéger les familles contre les inondations et les fortes chaleurs, tout en garantissant la continuité des services locaux lors des catastrophes liées au climat », a déclaré la directrice exécutive du Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), Anacláudia Rossbach.

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« Des chefs d'État aux maires, un consensus unanime s'est dégagé lors des discussions de haut niveau organisées aujourd'hui : les engagements climatiques ne pourront réussir que s'ils se traduisent par des améliorations concrètes dans la vie quotidienne des populations », a-t-elle ajouté, précisant qu'ONU-Habitat travaille avec les gouvernements pour transformer ces engagements en actions, en accordant une attention particulière aux nombreuses personnes vivant dans les bidonvilles et les établissements informels à travers le monde.

La présidence turque de la COP31 et ONU-Habitat ont organisé, à cette occasion, un « Dialogue de haut niveau sur la résilience urbaine, l'adaptation et l'action climatique », consacré aux moyens de traduire les plans nationaux relatifs au climat et à l'adaptation en investissements plus importants et en actions concrètes dans les villes et les communautés.

Plus de 1 000 personnes ont pris part à cette rencontre organisée dans la ville d'Antalya, dans le sud de la Turquie, parmi lesquelles des chefs d'État et de gouvernement, des maires ainsi que des responsables du financement climatique.

À l'échelle mondiale, près de 3,4 milliards de personnes ne disposent pas d'un logement adéquat, tandis que plus de 1,1 milliard vivent dans des bidonvilles ou des établissements informels et que plus de 300 millions sont sans domicile. Par ailleurs, plus de la moitié de la population mondiale vit actuellement dans des zones urbaines, une proportion qui devrait continuer à augmenter à l'horizon 2050.

Mise en oeuvre de l'Accord de Paris

Le document de synthèse de la présidence, publié à l'issue des discussions, souligne que la mise en oeuvre de l'Accord de Paris dépend d'actions engagées à tous les niveaux de gouvernance. Il identifie notamment l'accès à un logement adéquat, la modernisation des quartiers informels, le développement des infrastructures municipales et l'accès aux services essentiels comme des priorités pour renforcer la résilience et améliorer les conditions de vie des populations.

Adopté lors de la COP21 en 2015, l'Accord de Paris est un traité international juridiquement contraignant sur les changements climatiques. Il vise à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour limiter cette hausse à 1,5 °C.

Au cours des discussions organisées jeudi à Antalya, les participants ont insisté sur la nécessité de franchir une nouvelle étape en transformant ces engagements en projets et en investissements susceptibles d'améliorer concrètement les conditions de vie des populations.

Une reconnaissance accrue du rôle des villes

Ce dialogue de haut niveau intervient dans un contexte de reconnaissance croissante du rôle des villes dans les politiques climatiques nationales.

Une analyse d'ONU-Habitat portant sur 142 plans climatiques nationaux révèle que 80 % d'entre eux comportent désormais des mesures urbaines bien développées, contre 50 % lors du précédent cycle d'élaboration de ces plans.

Le document de synthèse souligne toutefois que ces avancées doivent désormais s'accompagner d'un renforcement des capacités institutionnelles, d'un meilleur accès aux financements et d'une coordination accrue entre les gouvernements nationaux et les autorités locales.

Les participants ont notamment cité le mécanisme turc de financement de la résilience urbaine durable, élaboré en collaboration avec ONU-Habitat et la Banque mondiale, comme un exemple de dispositif permettant aux villes d'accéder aux financements et à l'assistance technique nécessaires au renforcement de leur résilience et à la préparation de projets climatiques.

Ils ont également réaffirmé leur soutien à la coopération internationale et aux partenariats permettant aux gouvernements nationaux et locaux de coordonner leurs efforts en matière d'action climatique et d'adaptation. Parmi les initiatives évoquées figurent le programme « Sustainable Urban Resilience for the Next Generation », la Coalition pour des partenariats multiniveaux à haute ambition en faveur de l'action climatique (CHAMP) et la Coalition de continuité de Bakou.

L'enjeu de la concrétisation des engagements

Pour la prochaine étape, les participants au dialogue ont convenu que les efforts doivent désormais se concentrer davantage sur la mise en oeuvre effective des engagements pris.

Un prochain rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), l'organisme des Nations unies chargé d'évaluer les connaissances scientifiques relatives aux changements climatiques, devrait apporter de nouveaux éléments scientifiques destinés à éclairer les décisions.

Le rapport spécial du GIEC sur les changements climatiques et les villes constituera la première évaluation scientifique globale de l'organisation spécifiquement consacrée aux zones urbaines. Sa publication est prévue en mars 2027.

Par ailleurs, la COP32, qui se tiendra en Éthiopie, offrira une nouvelle occasion d'évaluer les progrès réalisés en matière de financement, de coordination et de mise en oeuvre des projets destinés à protéger les communautés urbaines les plus vulnérables.