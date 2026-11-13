Tunisie: Tunis - 104 kg de poissons impropres à la consommation saisis au marché central

Les opérations de contrôle menées par les services de la municipalité de Tunis ont permis la saisie et la destruction de 104 kg de poissons avariés et impropres à la consommation au marché central de la capitale. Ces interventions ont également abouti à l'établissement de 37 infractions sanitaires et à l'enlèvement de 85 installations anarchiques occupant illégalement l'espace public.

Selon un communiqué publié jeudi soir par la municipalité de Tunis, la première opération a été menée par les agents de contrôle sanitaire dans les différents espaces commerciaux du marché central. Elle s'inscrit dans le cadre du renforcement des inspections quotidiennes visant à garantir la sécurité des produits alimentaires et à protéger la santé des consommateurs. Sept infractions sanitaires ont été relevées à cette occasion, parallèlement à la saisie et à la destruction des produits impropres à la consommation.

Par ailleurs, deux interventions de terrain ont été organisées les 10 et 12 novembre 2026 par la circonscription municipale de Bab Bhar, en coordination avec la brigade régionale de la police municipale de Tunis et le service chargé des autorisations d'occupation de la voie publique, en présence du délégué de Bab Bhar.

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Ces opérations ont ciblé les commerces du centre-ville et les ruelles adjacentes au marché central, dans le but de lutter contre l'occupation abusive et sans autorisation des trottoirs et des chaussées.

Elles ont permis la saisie de trois camions de marchandises, comprenant notamment des vêtements de friperie, des articles de brocante ainsi que des barres et supports métalliques et en bois. Les équipes municipales ont également procédé à l'enlèvement de 85 installations anarchiques exploitées sans autorisation et dressé 30 procès-verbaux d'infractions sanitaires.

Les commerçants concernés ont, en outre, été convoqués par le service municipal chargé des autorisations d'occupation de la voie publique afin de régulariser leur situation.