Tunisie: Résistance aux antimicrobiens - Le pays prépare son nouveau plan national de lutte

La Tunisie franchit une nouvelle étape dans son engagement contre la résistance aux antimicrobiens (RAM) : l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), par l'intermédiaire de sa Représentation sous-régionale pour l'Afrique du Nord, a organisé les 11 et 12 novembre à Tunis, un atelier national pour présenter et discuter le projet de Plan national de lutte contre la RAM, en vue de l'enrichir et de le valider.

Plus de 60 représentantes et représentants des secteurs concernés, ainsi que des partenaires nationaux et internationaux, ont participé aux travaux de cet atelier, réunis autour du projet de Plan national, actualisé selon l'approche « Une seule santé », qui repose sur l'interdépendance étroite entre la santé des personnes, des animaux et des végétaux et la santé de l'environnement. L'atelier constitue une étape essentielle pour discuter des orientations proposées, recueillir les observations des différentes parties et renforcer un cadre national intégré face à ce défi sanitaire.

Le projet de Plan a été élaboré par l'Association BEDER pour la citoyenneté et le développement équitable, en partenariat avec les expertes et experts nationaux concernés du ministère de la Santé, du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et du ministère de l'Environnement, ainsi qu'avec les agences de l'Alliance quadripartite : l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le

Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et l'OMSA. Engagé depuis un an et demi, le processus d'élaboration s'est appuyé sur une approche participative, qui a réuni les expertises et les priorités des secteurs, afin que le Plan réponde à la réalité de la Tunisie et à ses besoins.

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Cette orientation s'inscrit dans la continuité des efforts menés conjointement par le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et le ministère de l'Environnement pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens et mettre en oeuvre l'approche « Une seule santé ». La participation d'expertes et d'experts, d'institutions publiques et de partenaires techniques constitue aussi un levier essentiel pour faire de ce Plan un outil pratique et partagé, qui réponde aux priorités nationales et traduise les engagements en mesures concrètes, afin de

Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet commun financé par le Fonds d'affectation spéciale multipartenaires (MPTF), qui vise à soutenir la mise en oeuvre du Plan national de lutte contre la résistance aux antimicrobiens selon l'approche « Une seule santé ».