Sénégal: Les Lionceaux échouent en démi-finale

L'équipe masculine sénégalaise de beach handball ne disputera pas la finale des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Les Lions ont été éliminés par l'Allemagne ce jeudi 12 novembre 2026, au terme d'une demi-finale disputée jusqu'à la séance des tirs au but, remportée par les Allemands . Ils tenteront désormais de décrocher la médaille de bronze.

Le rêve de finale s'est envolé pour les Lions. Opposés à l'Allemagne dans le dernier carré du tournoi de beach handball, les Sénégalais ont livré une confrontation disputée face à leurs adversaires. Aucune des deux formations n'ayant réussi à faire la différence pour s'assurer une place en finale, il a fallu recourir à l'épreuve des tirs au but pour les départager.

Dans cet exercice décisif, les Allemands ont finalement pris le dessus sur les Sénégalais. Un dénouement difficile pour les Lions, qui voient ainsi leur ambition de disputer la finale s'arrêter aux portes du dernier rendez-vous.

Leur parcours n'est toutefois pas terminé. Les Sénégalais auront une ultime occasion de monter sur le podium lors du match pour la médaille de bronze. Un dernier défi pour tenter de conclure leur aventure aux JOJ Dakar 2026 avec une place parmi les trois meilleures équipes du tournoi.