Sénégal: Les Sénégalais en repêchage pour le bronze

Le Sénégal conserve une chance de monter sur le podium après sa défaite face à la Jordanie en quarts de finale ce jeudi matin . Les combattants sénégalais disputeront un match de repêchage face à l'Allemagne, prévu à 15h25, pour tenter de décrocher une place dans la course au bronze.

Le relais sénégalais, composé d'Ibrahima Beye, Ameth Diop, Marie Sarr et Aïda Touré, s'est incliné face à la Jordanie sur le score de 2-0 en quarts de finale. Une défaite difficile après un début de rencontre encourageant.

Battu lors du premier round sur le score de 60-43, le Sénégal espérait revenir dans la partie lors de la deuxième manche. Mais les Jordaniens ont renversé la situation en réalisant une remontée spectaculaire en moins d'une minute. Ils se sont finalement imposés 55-46, validant ainsi leur qualification pour les demi-finales.

Le rêve de médaille reste toutefois intact. Dans le système de repêchage, les équipes éliminées en quarts de finale peuvent retrouver une chance de disputer une médaille de bronze, à condition que leur bourreau poursuive son parcours jusqu'aux demi-finales. C'est le cas du Sénégal, puisque la Jordanie a décroché son billet pour le dernier carré.

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Repêchés, les Sénégalais auront désormais une nouvelle occasion de se relancer face à l'Allemagne, battue en demi-finale par la Turquie. Le rendez-vous est fixé à 15h25. Une victoire leur permettrait de poursuivre leur parcours vers une éventuelle médaille de bronze.