Sénégal: Affaire Ndiaga Seck et Cie - Le procès renvoyé au 14 décembre prochain

Le procès de l'affaire dite « Ndiaga Seck et Cie », impliquant 32 prévenus poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation, a été renvoyé au 14 décembre prochain par le tribunal de grande instance de Louga, à l'issue de l'audience ouverte jeudi.

Les prévenus ont fait leur apparition dans la salle d'audience correctionnelle aux environs de 9 h 44, sous le regard du public venu assister au procès. Après l'installation du juge et de ses collaborateurs, les prévenus ont été appelés à comparaître individuellement. Toutefois, l'absence de l'un des co-prévenus pour des raisons médicales, ainsi que l'indisponibilité de certains avocats de la défense, ont empêché la tenue des débats.

Les conseils de la défense ont également indiqué ne pas avoir accès au dossier et sollicité la tenue du procès à huis clos. Au regard de ces différentes contraintes, le juge a décidé de renvoyer l'affaire au 14 décembre prochain.

L'affaire remonte à avril 2026. Les 32 prévenus sont poursuivis pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH/Sida, mise en danger de la vie d'autrui, collecte illicite de données à caractère personnel et harcèlement sexuel.