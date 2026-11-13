Sénégal: États-Unis - L'avocat de Modou Ngom confirme le dépôt d'un appel contre sa condamnation

L'avocat Christopher Bazeley confirme avoir été désigné pour défendre Modou Fall Ngom en appel de sa condamnation à 22 ans et six mois de prison dans l'Ohio. Si le dépôt de l'avis d'appel est désormais confirmé, les arguments de la défense restent à définir. L'avocat entend d'abord prendre connaissance du dossier et examiner les transcriptions du procès, dont la préparation devrait nécessiter quatre à six semaines.

Modou Fall Ngom a interjeté appel de sa condamnation à 22 ans et six mois de prison aux Étatsle-Unis. Incarcéré dans l'État de l'Ohio, le Sénégalais conteste ainsi la décision judiciaire prononcée à son encontre. Contacté via Gmail, Christopher Bazeley, l'avocat chargé de sa défense en appel, a indiqué qu'un avis d'appel avait bien été déposé. « Je peux confirmer que je représente M. Ngom et que l'avis d'appel a été déposé », a-t-il précisé.

Pour l'heure, l'avocat estime qu'il est prématuré de se prononcer sur les chances de succès de cette démarche. Il devra d'abord prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier et effectuer les recherches juridiques nécessaires avant de définir précisément sa stratégie. L'examen du dossier dépend notamment de la préparation des transcriptions des audiences.

Selon Christopher Bazeley, leur établissement devrait prendre environ quatre à six semaines. Ces documents permettront à la défense de disposer d'une retranscription détaillée des débats et des éléments de procédure nécessaires à l'analyse du jugement.

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En attendant l'analyse complète du dossier par son avocat, Modou Fall Ngom demeure sous le coup de sa condamnation à 22 ans et six mois de prison. La procédure d'appel est engagée, mais son issue reste incertaine.