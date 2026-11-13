Afrique: La victoire pour faire vibrer le stade Senghor de Dakar

Le Sénégal affronte le Soudan du Sud ce jeudi 12 novembre au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, en match comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Can 2027 en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. Les « Lions » doivent gagner à domicile dans un stade où ils n'ont plus évolué depuis des années, avant la manche retour chez l'adversaire.

Le Sénégal est actuellement deuxième du groupe J derrière le Mozambique. Tenus en échec (1-1) à Maputo par les « Mambas » lors de la première journée, les « « Lions » se sont ressaisis en battant l'Éthiopie (0-1) à Addis-Abeba.

Devancé à la différence de buts, le Sénégal doit accélérer la cadence lors de la double confrontation qui l'opposera au Soudan. Quatre jours après avoir affronté les « Crocodiles du Nil » à domicile, le Sénégal devra voyager, pour défier l'adversaire sur son territoire. Mais, avant de penser au retour, il faut déjà faire la différence à l'aller.

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Pour ce duel à remporter à tout prix, Patrick Vieira sera encore privé d'éléments importants. Sadio Mané, sélectionné, ne sera pas présent pour raison personnelle. Ismail Jacobs a annoncé sa retraite internationale. Ismaïla Sarr et Krépin Diatta, blessés, ne seront pas au rendez-vous.

Le « Lion » le plus régulier de ces dernières années, Idrissa Gana Guèye, n'a pas été appelé par le champion du monde 1998. Avec ces décisions courageuses mais contestées par certains, Patrick Vieira montre qu'il veut instaurer du changement dans la « Tanière » en plaçant sa confiance aux jeunes.

Ces derniers devront relever le niveau pour montrer qu'ils peuvent prendre le relais de la génération de Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye... qui sont plus proche de la retraite.

Avec toutes les importantes échéances qui avancent à grands pas, notamment les Can 2027 et 2028, la Coupe du monde 2030, il faut déjà commencer à donner de la confiance aux jeunes joueurs pour assurer la continuité.

Ces derniers auront une grande opportunité de se montrer dans un stade de 60 000 places, où l'équipe nationale du Sénégal n'avait plus évolué depuis plusieurs années, car non homologué par la Caf.

Les travaux de rénovations engagés

Les « Lions » se sont d'abord exilés au stade Lat Dior de Thiès, avant que le stade Abdoulaye Wade ne soit inauguré en 2022. Depuis, c'est dans cet antre situé à Diamniadio que le Sénégal recevait ses adversaires.

C'est donc un retour aux sources pour les « Lions » dans ce stade Léopold Sédar Senghor de Dakar inauguré en 1985, et qui a accueilli des évènements de grande importance comme la Can 1992. Les travaux de rénovations engagés à partir d'août 2022, en collaboration avec la Chine, ont porté leurs fruits. Le stade est à nouveau homologué par la Caf.

Et pour ce come-back dans cet antre, Iliman Ndiaye, Ibrahim Mbaye, Lamine Camara, Yehvann Diouf, Nicolas Jackson, Moussa Niakhaté, Malick Diouf..., des joueurs qui n'avaient jamais disputé de rencontre avec le Sénégal au stade Senghor, doivent faire le show.

Le dernier match du Sénégal sans ce stade date du 26 mars 2019 avec une victoire sur le Mali (2-1) en amical. Plus de 7 ans après, c'est aux jeunes comme Ibrahim Mbaye, qui n'avait que 11 ans en 2019, de faire bouillir cet antre de Dakar.

Cela pourrait ne pas être facile face à une équipe souvent accrocheuse quand elle affronte les « Lions ». Lors de la dernière Can, le Sénégal s'était imposé face au Soudan (3-1) après avoir été mené en 8e de finale.

En éliminatoires du Mondial 2026, les « Lions » avaient aussi été neutralisés par les « Crocodiles du Nil », à Benghazi, en Libye (0-0), avant de s'imposer au retour (2-0).Il ne faut donc pas sous-estimer les joueurs Soudanais.