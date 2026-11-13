Maroc: Fouad Yazourh - Le pays à l'ONU, 70 ans d'une diplomatie d'initiative et de réalisations au service de la paix et de la sécurité

En 70 ans d'adhésion à l'Organisation Nations unies (ONU), le Maroc a su consacrer une diplomatie d'initiative et de réalisations au service de la paix, de la sécurité internationale et du renforcement du multilatéralisme, a indiqué jeudi à Rabat l'ambassadeur, directeur général des Affaires politiques internationales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Fouad Yazourh.

« Depuis 1956, le Royaume n'a cessé de s'engager, aux côtés des Nations Unies, au service de la paix, de la sécurité internationale et du renforcement du multilatéralisme. Cet engagement s'est traduit par des contributions concrètes et des initiatives qui ont marqué l'action onusienne », a souligné M. Yazourh à l'ouverture d'une rencontre organisée en commémoration du 70e anniversaire de l'adhésion du Maroc à l'ONU.

Cette adhésion traduit la volonté du Maroc de prendre pleinement sa place au sein de la communauté internationale et de contribuer à l'édification d'un ordre international fondé sur la coopération entre les nations, a-t-il ajouté, notant que ce choix fondateur demeure, soixante-dix ans plus tard, l'une des constantes de la diplomatie du Royaume, attachée aux principes de la Charte des Nations unies et résolument engagée dans l'action multilatérale.

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« Depuis l'accession au Trône de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette vision a connu un nouvel élan. Le Maroc a approfondi et renouvelé son partenariat avec l'Organisation et ses États membres, en faisant du multilatéralisme un cadre privilégié de coopération et d'action solidaire, au service d'intérêts mutuellement bénéfiques », a soutenu M. Yazourh, rappelant que le Maroc, sous la conduite éclairée du Souverain, a fait de la coopération Sud-Sud « l'expression concrète du triptyque Paix, Sécurité et Développement ».

Il a, par la même occasion, précisé que le Maroc, fier du chemin parcouru et des liens tissés avec l'ONU au cours des sept dernières décennies, demeure résolument tourné vers l'avenir et attaché à l'avènement d'une Organisation universelle renouvelée, dynamique et à la hauteur des attentes des nations.

« À l'occasion de ce 70e anniversaire, le Maroc réaffirme sa détermination à poursuivre, avec la même conviction, son engagement au service de l'Organisation des Nations Unies, de son renouveau et des idéaux qui ont présidé à sa création », a-t-il conclu.

Dans un message vidéo, la Vice-Secrétaire générale de l'ONU, Amina J. Mohammed, a relevé que le Maroc, depuis son adhésion à l'ONU, riche de sa diversité culturelle et historique, a fait preuve d'une compréhension particulière de la valeur du dialogue, tout en continuant d'oeuvrer activement en faveur de la paix et de la gouvernance mondiale à travers sa présidence de la Commission de consolidation de la paix et du Conseil des droits de l'Homme, ainsi que son engagement soutenu pour les droits des femmes.

Elle a également mis en avant le rôle fédérateur du Maroc sur des dossiers mondiaux complexes, évoquant à cet égard l'accueil des négociations ayant abouti aux Accords de Marrakech sur le climat et l'adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

La responsable onusienne n'a pas manqué de saluer le leadership du Royaume en matière d'énergies renouvelables, avec l'objectif de porter leur part à plus de 52 % de sa capacité électrique installée d'ici 2030, ainsi que ses partenariats en faveur de la coopération Sud-Sud en Afrique.

De son côté, la Coordinatrice résidente du Système des Nations unies au Maroc par intérim, Ilaria Carnevali, a relevé que cette commémoration de l'adhésion du Maroc aux Nations unies vient couronner 70 ans de coopération, de partenariat, de partage et de co-création entre les deux parties.

Le Royaume s'est imposé comme l'un des partenaires les plus importants dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU, tout en étant l'un des contributeurs majeurs à l'agenda global multilatéral, notamment en matière de développement durable et de lutte contre le changement climatique, a-t-elle fait observer.

Animés par des valeurs fondamentales partagées, le Maroc et les Nations unies ambitionnent de faire rayonner davantage leur partenariat au service des priorités nationales de développement et de la consolidation de la coopération internationale, a-t-elle poursuivi.

Cette rencontre a été rehaussée par l'organisation d'une exposition photographique intitulée « Le Maroc aux Nations unies (1956-2026) : 70 ans d'engagement et de partenariat tournés vers l'avenir », la projection d'une capsule audiovisuelle retraçant les grands jalons du parcours du Royaume au sein de l'Organisation, ainsi que la présentation de la médaille et du timbre commémoratifs de ce 70e anniversaire.