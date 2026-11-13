Maroc: Ahmed El Mehdi Mezouari - Le citoyen marocain et la sécurité alimentaire nationale passent avant toute considération liée à l'exportation

Invité de l'émission « Li Alhadit Baqia » sur Al Oula (Le débat continue), Ahmed El Mehdi Mezouari, ministre délégué chargé de la Pêche maritime, a dressé un diagnostic lucide des urgences sociales et de la nécessité absolue de réconcilier les politiques publiques avec les aspirations légitimes des Marocains.

Entre impératifs de souveraineté alimentaire, défense rigoureuse des intérêts nationaux et refondation des politiques sectorielles, Ahmed El Mehdi Mezouari a esquissé les contours d'une gouvernance résolument tournée vers le concret et l'exigence de justice sociale.

D'entrée de jeu, la question du Sahara marocain, l'Assemblée générale de l'ONU et le recours de la Russie au veto contre le projet de résolution américain ont monopolisé l'attention. Affichant une sérénité inébranlable et balayant toute velléité de dramatisation, le ministre a mis en exergue la maîtrise diplomatique du Royaume : « Notre pays a su imposer son rythme et sa constance diplomatique sur la question du Sahara marocain, avec des résultats toujours au rendez-vous, voire au-delà ».

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Analysant l'échec de la manoeuvre adverse, il a souligné : « Le membre permanent du Conseil de sécurité qui a fait usage du véto n'avait pas anticipé la réaction aussi profonde, sereine et réfléchie du Maroc ». Insistant sur la portée de la souveraineté agissante du Royaume sur son Sahara, il a ajouté : « pour le Maroc, l'avenir s'écrit désormais sous le sceau d'une souveraineté intégrale. Au-delà de l'intangibilité de ses frontières, cette souveraineté s'exprime dans la pleine autonomie de décision et dans la capacité à impulser une dynamique diplomatique inédite, à fixer nos propres échéances et à bâtir notre avenir de nos propres mains ».

Abordant ensuite le front social et l'impératif de répondre aux urgences quotidiennes, notamment les récents incidents liés aux coupures de courant à Casablanca, le ministre a prôné la transparence absolue et le respect dû aux citoyens : « Les Marocains n'ont pas besoin de savoir qui est responsable ou non, ils ont besoin que l'on s'adresse à eux avec la plus grande honnêteté sur l'origine du problème et les solutions apportées ».

Évoquant la robustesse des infrastructures vitales du Royaume face aux aléas climatiques, il a rappelé que la modernisation des réseaux et la transition énergétique exigent une vision d'investissement à long terme, insistant sur le fait que l'on ne peut tolérer la moindre négligence face à la sécurité des citoyens. Au coeur de l'échange, les questions brûlantes du pouvoir d'achat, de l'inflation et de la flambée des prix des carburants ont permis de clarifier la doctrine économique de la nouvelle majorité.

Interrogé sur le plafonnement des prix des carburants, le ministre a expliqué avec pragmatisme les contraintes financières de l'État : « Si la conjoncture et les équilibres macroéconomiques ne permettent pas à ce stade un plafonnement immédiat des prix sans risquer de fragiliser l'économie nationale, le dossier reste ouvert et le gouvernement assume pleinement sa responsabilité morale et politique ». Il a tenu à marquer une rupture nette avec l'immobilisme du passé : « L'impulsion politique insufflée par cette coalition à quatre composantes constitue le véritable catalyseur des politiques publiques, brisant les tabous d'hier pour imprimer une dynamique nouvelle.».

La réflexion s'est ensuite naturellement orientée vers la politique agricole et la souveraineté alimentaire, égratignant au passage les travers des stratégies passées. Le ministre a fustigé l'obsession exclusive pour l'exportation au détriment du marché intérieur : « La politique agricole et halieutique menée par le passé a parfois péché en oubliant l'essentiel : le citoyen marocain et la sécurité alimentaire nationale passent avant toute considération d'exportation ». Selon lui, l'équilibre entre la création de valeur et l'approvisionnement du marché national est un impératif d'ordre non seulement économique, mais avant tout de stabilité sociale : « L'apaisement social et la dignité du citoyen n'ont pas de prix ».

Le coeur battant de son département ministériel, la pêche maritime et la sauvegarde des richesses halieutiques, a ensuite monopolisé la fin de l'entretien. Face au constat alarmant de l'épuisement de la biomasse halieutique et aux défis structurels du secteur, le ministre a annoncé l'organisation prochaine d'un grand dialogue national de la pêche, le premier de cette envergure depuis des décennies.

Cet espace de concertation globale réunira l'ensemble des acteurs, du petit marin-pêcheur aux grands investisseurs, pour refonder les bases d'une gestion durable. Fermement engagé contre la surexploitation des ressources, il a martelé : « La préservation de la biomasse halieutique, la lutte contre la surpêche et l'intangibilité des repos biologiques constituent des impératifs non négociables, exigeant une rigueur juridique implacable et le respect absolu des recommandations scientifiques».

Dans cette même dynamique de justice sociale, le ministre a confirmé la mobilisation de son département pour garantir l'accès au poisson à un prix abordable à l'approche du mois sacré de Ramadan, évoquant des mesures de régulation, d'approvisionnement ciblé et de temporisation de l'exportation. Abordant la situation précaire des marins pêcheurs, il a salué les avancées du grand chantier Royal de la protection sociale tout en insistant sur l'urgence d'une concrétisation immédiate : « Nous sommes en discussions très avancées avec la Caisse Nationale de Sécurité Sociale pour garantir l'indispensable indemnisation de l'arrêt temporaire de travail, en particulier pour les petits pêcheurs et les marins payés à la part qui subissent de plein fouet les intempéries et les repos biologiques ».

Enfin, sur le plan partisan et face aux interrogations sur la présence de l'USFP au sein de l'exécutif, le ministre a assumé pleinement l'héritage, l'histoire et la responsabilité politique de sa formation : « Si notre parti avait obéi à une logique opportuniste, nous aurions fait d'autres choix. Mais notre engagement est ancré dans la volonté de réformer, de nous battre sur le terrain et de rendre des comptes au peuple marocain ». Une profession de foi qui rappelle que pour les ittihadis, la participation gouvernementale est un acte de foi politique au service de la justice sociale et de l'intérêt supérieur de la patrie, loin des calculs politiciens étroits.