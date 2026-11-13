Maroc: FIFA - Blatter qualifie Infantino de « dictateur » et suggère de l'envoyer « en psychiatrie »

L'ancien président de la Fifa Sepp Blatter a frontalement attaqué son successeur Gianni Infantino, le qualifiant de « dictateur » sans « aucune limite » et suggérant de l'envoyer « en psychiatrie », dans un entretien mercredi au magazine allemand Der Spiegel.

« C'est un dictateur. Des gens à la Fifa me racontent que personne n'a le droit de prendre l'ascenseur avec lui. Il est +intouchable+ », dit l'ancien homme fort du football mondial à propos de l'Italo-Suisse, qui lui a succédé en 2016 et cherche à se faire réélire en 2027.

« Infantino ne connaît plus aucune limite. Il ne comprend pas tout cela. Peut-être faudrait-il envoyer Infantino une fois en psychiatrie », a encore dit M. Blatter, interrogé sur le projet de son successeur, décrié puis annulé, de créer une société chargée de gérer les activités commerciales de la Fifa et d'en vendre des parts minoritaires à des investisseurs privés.

En dépit du tollé provoqué par ce projet, dont l'annonce a suivi un Mondial-2026 riche en polémiques mais commercialement triomphal, Gianni Infantino, 56 ans, reste le grand favori à sa propre succession lors de l'élection qui se déroulera lors du congrès de la Fifa le 18 mars 2027 à Rabat.

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Dans ce but, Blatter, adepte des critiques de son successeur et compatriote suisse, l'accuse d'avoir fait « campagne aux frais de la Fifa » en voyageant en Asie pour convaincre la Confédération asiatique (AFC).

Contactée pour commentaire par l'AFP, la Fifa a renvoyé vers sa réponse au Spiegel dans laquelle elle affirme que M. Infantino « remplit ses fonctions de président à travers ses déplacements » et « utilise également l'ascenseur de la Fifa en compagnie d'autres personnes ».

Aujourd'hui âgé de 90 ans, Blatter avait été poussé à la démission fin 2015. Avec Michel Platini, président de l'UEFA et candidat à sa succession, il avait été emporté par une cascade de scandales. Accusés notamment d'escroquerie, les deux hommes ont été définitivement acquittés par la justice suisse en 2025.