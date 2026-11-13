Maroc: Aïcha Guellaa reçoit une délégation du Syndicat national des agents d'accueil amazighophones

La ministre déléguée auprès du ministre de l'Intelligence artificielle, de la Transformation numérique et de la Réforme de l'administration, chargée de la Réforme de l'administration, Aïcha Guellaa, a reçu, jeudi à Rabat, une délégation du Syndicat national des agents d'accueil amazighophones, affilié à l'Union marocaine du travail (UMT).

Cette rencontre a été consacrée à l'écoute des revendications du syndicat qui ont porté sur plusieurs aspects liés, principalement, à la situation professionnelle de ses membres, ainsi qu'aux moyens de contribuer à la mise en oeuvre du caractère officiel de la langue amazighe au sein des administrations et des établissements publics, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Mme Guellaa a ainsi favorablement accueilli les idées et propositions présentées par la délégation, tout en soulignant que le dialogue et les concertations avec les parties concernées seront approfondis afin d'examiner ces revendications.

Le ministère demeure ouvert à l'ensemble des parties prenantes, dans le cadre d'une approche participative et progressive visant à assurer la mise en oeuvre du caractère officiel de la langue amazighe dans les administrations et les établissements publics, conclut le communiqué.