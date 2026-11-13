Maroc: FRMF de Football rend hommage à plusieurs anciens internationaux

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a rendu hommage, jeudi, à plusieurs anciens internationaux issus des villes de Mohammedia, Casablanca, Settat, El Jadida en reconnaissance de leur parcours en football national, et leur contribution au sein des rangs de l'équipe nationale.
Cet hommage a concerné des anciens joueurs ayant évolué en équipe nationale et ayant disputé des matchs officiels aussi bien en phase finale de la CAN que du Mondial, indique la FRMF dans un communiqué. Ces joueurs ont en effet constitué une partie de différentes générations ayant défendu les couleurs nationales lors des compétions continentales et mondiales.
A cette occasion, les anciens internationaux ont rencontré les joueurs actuels de l'équipe nationale « A » qui participeront au match face au Niger, vendredi, dans l'optique de nouer des liens d'amitié entre les générations, souligne la même source. A travers l'organisation de cet hommage, la FRMF aspire à faire de la culture de la reconnaissance du potentiel des joueurs une priorité tout en préservant la mémoire footballistique.
La FRMF s'assigne comme objectif aussi de tisser les liens d'échange entre les anciens et les nouveaux joueurs de l'équipe nationale.
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Ci-après les joueurs honorés:
- Said Ghandi
- Ahmed El Alaoui
- Jilali Fadel
- Mustapha El Haddaoui
- Mery Krimo
- Noureddine Naybet
- Rachid Daoudi
- Hassan Nadher
- Majid Bouiboud
- Idriss Benzerki
- Youssef Rossi
- Lahhcen Abrami
- Rachid Roki
- Ahmed Magrouh (alias Baba)
- Larbi Ahardane
- Idriss El Hadad
- Ibrahim Dalahi (alias ghalaoua)
- Mjid Shita
- Essadik Hanoun
- Mohamed Lakhili
- Said Benzemouri
- Maataoui Tijani
- Hassan Benabicha
- Khalid Raghib
- Said Rguibi
- Fakhr-Eddine Rajhi
- Mustapha Khalef
- Khalid Fouhami
- TariK Jarmouni
- Badr Kadouri
- Tarik Chihab
- Mohamed Madihi
- Amine Rbati
- Hicham Aboucharouane
- Bouchaib Lembarki
- Abderrahim chakir
- Youssef El Kadioui.