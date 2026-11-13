Ile Maurice: La rue Monseigneur-Leen doit faire peau neuve avant le sommet, insiste le ministre Mahomed

Objectif : rendre la rue Monseigneur-Leen à Port-Louis praticable avant la tenue du U.S.-Africa Business Summit qui aura lieu du 6 au 9 décembre au centre Swami Vivekananda, à Pailles. Les autorités ont pris plusieurs mesures à cette fin. Au lieu des trois mois initialement prévus, les travaux de réhabilitation de cet axe devraient durer six semaines ou moins. Parallèlement, afin d'alléger les embouteillages dans cette région à l'approche du prochain sommet international, les autorités préparent un nouveau plan de déviation routière, qui nécessitera le dégagement des petites rues avoisinantes.

Une réunion de coordination s'est tenue hier après-midi entre le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, et son collègue des Transports terrestres, Osman Mahomed. Les deux ministres ont passé en revue les mesures nécessaires pour accélérer les travaux et limiter les perturbations pour les automobilistes et les habitants de la région. Selon Ajay Gunness, le calendrier du chantier a été revu avec les parties concernées. Initialement programmés sur trois mois, les travaux devront désormais être achevés en six semaines. Le démarrage, fixé au 6 novembre, avait été repoussé à la demande du ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, afin de ne pas perturber les élèves pendant la période des examens.

Le chantier est confié à la compagnie Transinvest. «Nous avons discuté avec l'entrepreneur et réduit la durée des travaux de trois mois à six semaines, afin de causer moins d'inconvénients aux automobilistes et aux usagers de la route», avait expliqué Ajay Gunness. Les travaux coûteront Rs 5 millions. Le chantier concerne notamment un tronçon d'environ 50 mètres présentant d'importants problèmes structurels. La situation ne permettrait pas, selon lui, de maintenir la circulation sur une seule voie en toute sécurité. «Les travaux sont très urgents. La route est endommagée et, à tout moment, un effondrement pourrait se produire», a-t-il expliqué.

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Pour gagner du temps sans compromettre la qualité des interventions, une partie des travaux sera réalisée en préfabrication, en particulier pour le mur de soutènement. «Nous pouvons préparer les éléments à l'avance, les transporter ensuite sur place et les installer. C'est ce qui nous permettra de gagner du temps», avait précisé le ministre des Infrastructures nationales.

Présent hier au Tribeca Mall, à l'occasion de la cérémonie de lancement de la marque TVS à Maurice, dans le cadre d'un partenariat entre The Warehouse et TVS Motor Company, Osman Mahomed est également revenu sur les décisions prises lors de cette réunion. Le ministre des Transports terrestres a indiqué qu'il avait demandé à la police de procéder à l'enlèvement des véhicules abandonnés dans les petites rues de la région, avec ou sans avis préalable aux propriétaires. Ces véhicules, qu'il considère comme des nuisances visuelles, encombrent les voies secondaires qui doivent être utilisées comme itinéraires de déviation. Leur retrait devrait faciliter la circulation et permettre la mise en place du nouveau dispositif routier.

Pour respecter le délai de six semaines, la compagnie Transinvest a également été sollicitée pour travailler de jour comme de nuit. D'autres mesures sont à l'étude pour réduire les embouteillages pendant cette période. Osman Mahomed a évoqué la possibilité de revoir les horaires de travail des fonctionnaires, avec une prise de service à 10 heures, ainsi que le recours au télétravail pendant la durée des travaux.

En parallèle, les autorités travaillent sur un nouveau plan de déviation routière. La police, la Special Mobile Force, les autorités administratives, la compagnie et des représentants des chauffeurs de taxi ont été associés aux discussions. Un dispositif de signalisation adapté doit permettre aux automobilistes d'emprunter les itinéraires alternatifs dans de meilleures conditions.

Les deux ministres entendent ainsi conjuguer accélération du chantier, sécurité des usagers et réduction des perturbations pour les habitants et les automobilistes.