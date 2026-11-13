Ile Maurice: La diaspora chinoise, trait d'union entre l'île et la Chine

La célébration du 160e anniversaire de la naissance du Dr Sun Yat-sen, considéré comme le père fondateur de la Chine moderne, a été l'occasion de rendre hommage à son héritage politique et de rappeler les liens historiques d'amitié entre Maurice et la Chine.

Lors du forum intitulé The world belongs to all, organisé en sa mémoire le samedi 7 novembre au Soong Ching Ling Reading Space, Dr Sun Yat-sen Street, à Port-Louis, les intervenants ont mis en lumière le parcours exceptionnel de cet homme d'État et visionnaire, dont les idées, le courage et la détermination ont contribué à façonner l'histoire moderne de la Chine. Son combat pour une société plus forte, unie et tournée vers le progrès social reste une source d'inspiration pour des générations de Chinois à travers le monde. Un héritage qui dépasse aujourd'hui les frontières de son pays natal et trouve également un écho à Maurice.

Au-delà de la commémoration historique, cette rencontre a également mis l'accent sur le rôle de la diaspora chinoise dans le rapprochement entre Maurice et la Chine. Une relation d'amitié ancienne, nourrie par les échanges culturels, les liens humains et une histoire commune marquée par la coexistence pacifique. La cérémonie s'est déroulée en présence notamment de l'ancien vice-président de la République Paramasivum Pillay Vyapoory, du ministre-conseiller à l'ambassade de Chine, Dong Jie, des junior ministers à la Jeunesse et aux sports, Tony Apollon, et aux Affaires étrangères, Rajen Narsinghen, ainsi que du député Ram Etwareea. La projection d'une vidéo consacrée au Dr Sun Yat-sen est venue compléter cet hommage, rappelant le parcours d'un homme dont la vision continue de résonner bien au-delà de son époque.

Jean-Paul Lam, président de la Chinatown Foundation Mauritius, a souligné : «À Maurice, la Chinatown Foundation réaffirme l'importance de préserver les traditions et l'identité culturelle chinoises, tout en transmettant cet héritage aux jeunes.»

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Les intervenants ont rappelé le rôle de Sun Yat-sen dans la révolution de 1911 ainsi que ses idéaux de nationalisme, de démocratie et de bien-être collectif. Son engagement en faveur de l'unité et du progrès continue d'inspirer les générations, notamment au sein de la diaspora chinoise. L'initiative vise également à favoriser le dialogue entre les communautés, à consolider les liens interculturels et à faire vivre les valeurs de solidarité, de compréhension et d'unité qui contribuent au rapprochement entre Maurice et la Chine.

Pour l'ancien vice-président de la République, l'essor économique de la Chine, aujourd'hui deuxième puissance économique mondiale derrière les États-Unis, trouve également ses racines dans l'héritage du Dr Sun Yat-sen. Considéré comme le père de la nation chinoise, il a su insuffler à une vaste population un sentiment d'appartenance, le goût du travail et la volonté de contribuer au développement du pays. Il a ainsi souligné l'importance de préserver et de transmettre aux générations futures son riche héritage philosophique et culturel, afin que ses idéaux continuent d'inspirer la société.

Prenant la parole, Rajen Narsinghen, a mis en avant l'influence de la pensée du Dr Sun Yat-sen, notamment sa conception du nationalisme, fondée sur l'unité, le travail collectif et le vivre-ensemble. Établissant un parallèle avec Maurice, il a rappelé que, dans une société multiculturelle, la diversité doit être une force et que le progrès ne peut se construire que dans la solidarité. Il a également insisté sur les valeurs démocratiques, soulignant que chaque citoyen doit avoir sa place et sa voix au sein de la nation.

Évoquant le parcours de Sun Yat-sen, médecin issu d'un milieu modeste, il a rappelé son attachement à l'éducation et son engagement politique au service du peuple plutôt que de ses intérêts personnels. À l'instar de figures historiques telles que Nehru et Nelson Mandela, Sun Yat-sen avait, selon lui, une mission à accomplir pour son peuple.

Ram Etwareea a rappelé que, même disparu, Sun Yat-sen demeure vivant dans la mémoire et le coeur de ceux qui reconnaissent son rôle dans l'histoire de la Chine, dont il fut le premier président provisoire. Le forum a également été l'occasion de souligner l'importance de telles rencontres dans un monde en pleine évolution, où les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, occupent une place grandissante.