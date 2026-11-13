Ile Maurice: Ritish Ramful au rendez-vous des pays qui ont le français en partage

Direction Phnom Penh. Les chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage ont rendez-vous dans la capitale du royaume du Cambodge. Elle accueillera, les 15 et 16 novembre, le 20e Sommet de la Francophonie. C'est Ritish Ramful, ministre des Affaires étrangères, qui représentera Maurice à ce rendez-vous international.

Du côté du ministère des Affaires étrangères, on confirme que Ritish Ramful - qui devait quitter le pays hier soir - sera rejoint à Phnom Penh par l'ambassadeur de Maurice à Paris, Joël Rault. Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, était, lui, au Forum de la paix, à Paris, les 10 et 11 novembre. En marge de ce forum, il a rencontré le président français, Emmanuel Macron, à l'Élysée.

Le 20e Sommet de la Francophonie a pour thème «Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable». Il réunira les dirigeants autour des grands enjeux de la coopération internationale, du multilatéralisme et du développement durable. Son objectif est de renforcer les liens entre les 90 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF). Plusieurs accords bilatéraux seront signés.

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Cette session revêt une importance particulière puisqu'elle sera marquée par l'élection du ou de la secrétaire général(e) de la Francophonie. Les décisions prises à Phnom Penh contribueront ainsi à définir les orientations stratégiques de l'organisation pour les années à venir. En marge du sommet, le samedi 14 novembre, aura lieu la 48e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie.

L'OIF a pour mission non seulement de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, mais aussi de promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'Homme, d'appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, et de développer la coopération au service du développement durable. Selon le rapport 2026 de l'OIF, La langue française dans le monde, le français compte désormais 396 millions de locuteurs dans le monde. Il devient ainsi la quatrième langue la plus parlée au monde, derrière l'anglais, le mandarin et l'espagnol.