Ile Maurice: Ramener l'économie dans nos régions - Une réponse aux émeutes d'octobre

Treize ans, et déjà en première ligne

Dans la nuit du 12 octobre, l'île Maurice a basculé. Ce qui avait commencé comme une colère légitime contre les coupures d'eau et la vie chère a dégénéré en émeutes après qu'une jeune mère de famille a été blessée par balle. Postes de police incendiés, supermarchés pillés, couvre-feu : le pays n'avait pas connu pareilles violences depuis 1999.

Le bilan officiel parle de 151 arrestations, dont 16 mineurs. Seize adolescents de 13 à 17 ans, qui à minuit auraient dû dormir avant une journée de collège. Certains ont avoué n'avoir aucune revendication : ils ont suivi un groupe qui allait piller.

La réponse du gouvernement a été rapide : un comité parlementaire pour étudier l'abaissement de l'âge de la responsabilité pénale de 14 à 12 ans. Je ne conteste pas qu'il faille sanctionner. Mais si notre seule réponse à une jeunesse qui brûle est de la juger plus tôt, nous nous trompons de diagnostic. Ces émeutes ne sont pas seulement un problème d'ordre public. Elles sont le symptôme d'une jeunesse qui ne voit aucun avenir.

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Un modèle qui s'essouffle

Depuis l'indépendance, notre réussite économique s'est construite sur un pari : concentrer l'emploi dans les villes et les zones industrielles. La zone franche, le textile, puis les services ont attiré des générations entières vers Port-Louis, Beau-Bassin, Rose-Hill et les villes du Plateau. Ce modèle a sorti le pays de la pauvreté. Il faut le reconnaître.

Mais ce modèle s'essouffle. Les usines ferment ou partent vers des pays où la main-d'oeuvre coûte moins cher. Les emplois qui restent exigent des diplômes que beaucoup de nos jeunes n'ont pas. Entre les deux, une génération entière se retrouve dans les faubourgs urbains, sans métier, sans perspective, à la merci de ceux qui savent exploiter sa frustration.

Un jeune qui a un travail, un salaire et un projet ne pille pas un supermarché à minuit. La vraie question n'est donc pas à quel âge punir. C'est : quel avenir de travail offrons-nous à ceux qui ont 13 ans aujourd'hui ?

Ramener l'économie dans nos régions

Ma proposition tient en une phrase : faire de l'agriculture, à nouveau, un pilier de notre économie. Pas l'agriculture d'hier, ni une agriculture de subsistance. Une agriculture d'exportation, moderne, avec la transformation intégrée sur place.

Elle repose sur quatre leviers.

L'accès à la terre. Les grands propriétaires fonciers loueraient leurs terres agricoles sur le long terme, 25 à 30 ans, à des coopératives formées dans les villages voisins. Un bail long, c'est la condition pour investir dans l'irrigation, les serres et la qualité.

Des coopératives professionnelles. Elles regrouperaient les jeunes des régions concernées, avec une gestion confiée à des professionnels et des contrats d'achat garantis avec les unités de transformation.

La transformation sur place. Les sites et infrastructures de nos anciennes usines sucrières deviendraient des pôles agro-industriels : conditionnement, jus, purées, séchage, épices, huiles essentielles. C'est là que se crée la valeur, et donc les salaires.

L'exportation comme horizon. Nous ne produirions pas seulement pour notre assiette, mais pour les marchés européens, africains et asiatiques.

Les métiers suivraient naturellement : cultivateurs, techniciens agronomes, opérateurs de transformation, contrôleurs qualité, comptables, logisticiens, spécialistes du marketing et de l'export, gestionnaires. Des emplois dans les régions, à quelques minutes du village, et non à une heure de bus d'une zone industrielle qui ferme.

Ce qu'on va me répondre

«Les jeunes ne veulent pas travailler la terre. » C'est vrai, si on leur propose la houe et la canne d'hier. Mais l'agriculture que je décris, c'est l'irrigation goutte-à-goutte, les serres, les drones, la traçabilité, le laboratoire qualité. On ne renvoie pas les jeunes au champ : on les fait entrer dans une filière.

«Et l'eau ?» C'est la question la plus sérieuse, puisque la crise est partie de là. Mais justement : nous gérons mal une ressource que nous avons pourtant. Une agriculture d'exportation oblige à investir dans les réservoirs, la récupération des eaux de pluie, la réutilisation des eaux traitées et les cultures économes. L'eau deviendrait enfin ce qu'elle aurait toujours dû être : une ressource stratégique gérée comme telle.

«Plus d'agriculture, c'est plus de pesticides.» L'inquiétude est légitime. Mais une agriculture d'exportation n'a justement pas le choix : les marchés européens imposent des limites de résidus très strictes, et un seul lot refusé peut fermer un marché. Les solutions pour réussir une agriculture raisonnée existent déjà : biofongicides, bio-insecticides, biostimulants, lutte intégrée, outils d'aide à la décision. Ce qui manque, c'est le cadre. Il faudra transformer notre recherche, pour tester et adapter ces solutions à nos conditions tropicales. Il faudra aussi transformer notre réglementation, pour homologuer plus vite les produits biologiques, renforcer le contrôle des résidus et former les producteurs. La santé de nos sols et de nos consommateurs deviendrait alors un argument de vente, et non plus un sujet d'inquiétude.

«Pourquoi les propriétaires accepteraient-ils ?» Aujourd'hui, le morcellement et l'immobilier rapportent davantage que l'agriculture. Il faut donc des incitations claires : des baux longs garantis par l'État, un avantage fiscal pour les terres louées aux coopératives, et à l'inverse une taxe sur les terres agricoles laissées en friche. Ce qui ne produit rien ne doit pas rapporter plus que ce qui crée des emplois.

«Maurice est trop petite et trop chère pour exporter.» Sur le volume, c'est exact : le Kenya, Madagascar ou l'Afrique du Sud produiront toujours moins cher. Notre place est ailleurs, dans le haut de gamme. Produits certifiés et traçables, fruits en contre-saison pour l'Europe, sucres spéciaux où nous sommes déjà parmi les meilleurs au monde, épices, huiles essentielles, plantes médicinales. Nos accords commerciaux, nos liaisons aériennes et notre réputation de qualité sont des atouts que peu de pays possèdent.

«Les coopératives, on a déjà essayé.» Oui, avec des succès et des échecs : gouvernance faible, dettes, clientélisme. La différence tient en trois points : une gestion professionnelle, des débouchés contractuels garantis, et un accompagnement technique continu. Une coopérative sans marché meurt ; une coopérative adossée à une usine de transformation vit.

Un capital qui dort

Nous avons un avantage que beaucoup nous envient : un climat tropical, des terres fertiles, un savoir-faire agricole de plusieurs siècles. Nous l'avons laissé dormir, en croyant que l'avenir était uniquement dans les bureaux et les usines des villes.

Les émeutes d'octobre nous placent devant un choix. Nous pouvons répondre à notre jeunesse par la répression seule, en abaissant l'âge de la responsabilité pénale et en multipliant les caméras. Ou nous pouvons lui offrir ce qui lui manque vraiment : un métier, un revenu, une raison de se lever le matin.

Un adolescent de 13 ans qui sait qu'un emploi l'attend dans sa région n'a aucune raison d'aller piller un supermarché à minuit. Donnons-lui cette raison. Ramenons l'économie là où vivent nos jeunes.