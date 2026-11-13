Ile Maurice: «On n'arrive plus à joindre les deux bouts»

interview

Après le relèvement de 0,25 point du taux directeur de la Banque de Maurice, désormais fixé à 5 %, les ménages mauriciens et les petites et moyennes entreprises (PME) redoutent de nouvelles pressions financières. Entre mensualités de prêts, coût de la vie en hausse et budgets déjà serrés, cette décision ravive les inquiétudes et fait craindre davantage de sacrifices au quotidien. Des ménages et une PME témoignent de leurs préoccupations.

K. R., mère célibataire : «Faudra-t-il sacrifier les petites choses ?»

«En tant que maman avec un enfant à charge, j'ai déjà plusieurs emprunts à rembourser chaque mois. Avec le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter, mon salaire ne suffit plus pour couvrir toutes les dépenses. Maintenant que le repo rate a augmenté, je me demande comment je vais réussir à joindre les deux bouts. Entre les factures, les frais scolaires, les repas et les petits plaisirs de mon enfant, comme un gâteau à l'école, faudra-t-il désormais sacrifier ces petites choses pour pouvoir respecter mes engagements financiers ? C'est une situation vraiment inquiétante pour les familles comme la mienne.»

Steven, fonctionnaire : «On achète uniquement le strict nécessaire»

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«Avec un salaire mensuel de Rs 35 000, je ne sais plus comment joindre les deux bouts. Je dois déjà consacrer Rs 14 000 au remboursement de mon emprunt immobilier et Rs 7 000 à mon leasing. Il me reste Rs 14 000 pour faire vivre toute une famille, avec deux enfants en bas âge. Avec le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter, on ne peut même plus se permettre de petits plaisirs. On achète uniquement le strict nécessaire, sans pouvoir offrir quelque chose de spécial aux enfants ou se faire plaisir de temps en temps. Après avoir payé les factures et les dépenses courantes, il ne me reste littéralement plus un rond. Je dois même dépendre du salaire de mon épouse pour terminer le mois. C'est décourageant de travailler autant sans parvenir à vivre sereinement. Avec un repo rate à 5 %, la pression financière devient encore plus difficile à supporter.»

Daniel, père de trois enfants : «Mo pans bann fami kot ena zis enn sel dimounn ki travay»

«Déjà, avec le salaire que je gagne, je dois gérer les dépenses du ménage. Maintenant, avec le prêt immobi- lier, si les mensualités augmentent, ça va vraiment devenir compliqué. Mo pou bizin diminie mo bidze lor sertin depans pou kapav kontign pey mo loan. Nou ena osi bann depans pou nou bann zanfan, kouma lakres pou nou bebe. Ma femme travaille également, car si un seul d'entre nous travaillait, nous ne pourrions pas nous en sortir. Déjà, même en travaillant tous les deux, c'est compliqué. Mo pans sa bann fami kot ena zis enn sel dimounn ki travay. Kouma zot pou fer? Eski gouvernman pou kapav ed zot?»

Alexandra, employée dans une entreprise privée : «C'est un coup dur pour nous»

«Cette hausse va m'obliger à serrer encore plus la ceinture alors que c'est déjà difficile, voire impossible, de mettre de l'argent de côté. Les dernières fois que le Monetary Policy Committee s'est réuni, il n'y a pas eu de hausse heureusement, mais on a quand même retenu notre souffle. Cette fois, on n'y échappe pas. C'est un coup dur pour nous qui travaillons et ne faisons que payer nos dettes sans plus pouvoir profiter de nos salaires.»

Reedoye Sharma, instituteur à Grand-Baie : «Comment faire face à toutes ces augmentations ?»

Pour lui, cette hausse exerce une pression considérable sur le pouvoir d'achat des Mauriciens. «Comment faire face à toutes ces augmentations ?» Il explique qu'en 2022, il payait la mensualité de son home loan d'environ Rs 15 500 et, avec l'augmentation de 0,25 point du taux directeur, il devra désormais payer plus. «L'inflation continue d'augmenter mais mon salaire reste inchangé.»

Il souligne également la hausse des dépenses liées au transport, notamment les assurances, les déclarations de véhicules et le prix de l'essence. Selon lui, plusieurs personnes sont déjà contraintes de vendre leur véhicule face à ces coûts croissants. «Heureusement que je n'ai pas de voiture», fait-il remarquer. Pour lui, cette situation risque de déboucher sur une véritable crise sociale. À ses yeux, les taux d'intérêt des prêts au logement devraient rester inchangés afin de ne pas alourdir davantage les charges des ménages. «Nous sommes en train de nourrir les capitalistes», lance-t-il, estimant que les décisions économiques et la hausse du coût de la vie font peser une pression disproportionnée sur les travailleurs et les familles modestes.

Sooneeta, 42 ans, fonctionnaire depuis 23 ans : «On aura du mal à terminer la maison»

«On avait contracté un prêt en 2023, mais avec la hausse des prix, on n'a pas pu compléter la construction de la maison. Donc, en 2026 on a dû prendre un deuxième prêt pour nous aider, mais avec les guerres, les prix ont augmenté. Maintenant, avec la hausse du repo rate, on aura du mal à terminer la maison et à boucler les fins de mois, car faire les provisions est un véritable casse-tête, avec deux enfants qui vont à l'école. La hausse du repo rate va malheureusement avoir un effet très négatif sur le budget de notre ménage et aussi sur l'avenir de nos enfants, car on ne peut pas économiser pour leurs études.»

Luvesh Sanashee : «Comment faire pour payer si notre salaire reste le même ?»

Il a contracté un home loan et a payé sa première mensualité ce mois-ci : «Mais avec cette augmentation, comment faire pour payer si notre salaire reste le même ?» Selon lui, c'est injuste car il devra payer plus et gérer son budget ne sera pas facile. Pour lui, si tout continue d'augmenter, les jeunes ne pourront plus contracter de prêts et ne pourront plus progresser dans leur vie.

Accedo, une PME : «Un défi supplémentaire pour notre compagnie»

«La hausse du taux directeur représente un défi supplémentaire pour notre compagnie, en tant que PME. Elle risque d'entraîner une augmentation des remboursements de nos emprunts ainsi que du coût de nos financements, notamment les import loans et les contrats de leasing de nos véhicules. Cette hausse va également alourdir nos charges financières mensuelles, exercer une pression supplémentaire sur notre trésorerie et réduire notre capacité à faire face à nos dépenses opérationnelles courantes. Par ailleurs, elle va limiter notre marge de manoeuvre pour financer de nouveaux investissements et soutenir le développement de nos activités. Nous devrons ainsi assurer une gestion financière encore plus rigoureuse afin de maintenir notre équilibre financier.»