Ile Maurice: Les arrivées en hausse de 4 % à fin octobre

Le secteur touristique maintient sa dynamique de croissance. Au total, 1 191 514 visiteurs ont été enregistrés entre janvier et octobre, soit une progression de 4 % par rapport à la même période en 2025. La hausse s'est également poursuivie au cours du dixième mois de l'année, avec 149 273 arrivées, en augmentation de 8,3 % sur un an, selon Statistics Mauritius.

L'Europe demeure le principal marché émetteur, avec 742 250 visiteurs au cours des dix premiers mois de l'année, soit une hausse de 3,1 % par rapport à 2025. La France arrive en tête avec 266 493 arrivées. Le Royaume-Uni compte 100 820 visiteurs, suivi de La Réunion avec 98 088, de l'Allemagne avec 94 591 et de l'Afrique du Sud avec 83 701. Du côté des moyens de transport, la voie aérienne reste largement privilégiée, avec 1 166 353 passagers, contre 25 161 arrivées par voie maritime.

Cette progression du nombre de visiteurs s'accompagne d'une hausse des recettes touristiques. Selon la Banque de Maurice, celles-ci ont atteint Rs 83,627 milliards entre janvier et septembre 2026. Pour le seul mois de septembre, les recettes provisoires s'élèvent à Rs 9,05 milliards, contre Rs 8,038 milliards en septembre 2025. Elles avaient atteint Rs 11,287 milliards en janvier et Rs 9,586 milliards en août.