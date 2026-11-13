Ile Maurice: Dix ans d'engagement pour des fruits et légumes plus sûrs

SKC Surat, l'un des principaux fournisseurs de fruits et légumes frais à Maurice, a récompensé mercredi 11 novembre les planteurs engagés dans son programme SKC Safer, lors d'une cérémonie au Gymkhana Club, à Vacoas. Pour la première fois, les clients de l'entreprise, groupes hôteliers et grande distribution, y étaient associés.

Lancé en 2016, SKC Safer vise à encadrer l'utilisation des pesticides, insecticides et herbicides et à contrôler les résidus chimiques dans les productions locales. Les planteurs ont été formés à la tenue de registres agricoles, au respect des délais avant récolte après traitement et au stockage sécurisé des produits phytosanitaires.

Anjanee et Neel Kumar Jeewon.

Le programme, parti de cinq planteurs, en compte aujourd'hui 70 certifiés. Selon le Chief Executive Officer de SKC Surat, Suren Surat, leurs productions ont été analysées par des laboratoires indépendants et respectent les normes internationales sur les résidus de pesticides. D'après Vivian Albert, Head of Sales & Marketing, 70 % des références de l'entreprise, soit 48 produits parmi les plus consommés par les ménages, sont désormais certifiées. SKC vise près de 100 % d'ici 2027.

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Suren Surat est aussi revenu sur les difficultés des agriculteurs. «Il y a plusieurs défis auxquels les planteurs sont confrontés au quotidien ; comme par exemple les conditions climatiques imprévisibles, les périodes de sécheresse, les fortes pluies, les difficultés liées à la main-d'oeuvre et les coûts élevés de la mécanisation», a-t-il souligné.

Satiadeo Dookhee, troisième du classement.

Lauréate de la première place, Anjanee Jeewon a salué le travail de son équipe et l'accompagnement de SKC sur le terrain. Elle envisage d'aller plus loin, vers des pratiques proches de l'agriculture biologique. Classé troisième, Satiadeo Dookhee a, lui, plaidé pour que la démarche s'étende afin d'élargir l'offre de fruits et légumes répondant aux exigences de sécurité alimentaire.