Congo-Kinshasa: Goma - Six mois après le début de l'épidémie, MSF réclame efficacité et transparence dans la riposte contre Ebola

Six mois après le lancement de la riposte contre la maladie à virus Ebola, l'organisation Médecins Sans Frontières (MSF) juge les efforts insuffisants malgré l'importance des fonds mobilisés et réclame davantage d'efficacité et de transparence dans l'utilisation des ressources.

Dans un communiqué publié jeudi 12 novembre a Goma, MSF dénonce un décalage persistant entre les montants annoncés et les moyens réels disponibles sur le terrain, où les structures de première ligne continuent de faire face à d'importants manques logistiques et opérationnels.

Dysfonctionnements de terrain et lacunes dans la prise en charge

L'organisation humanitaire déplore plusieurs dysfonctionnements majeurs entravant la lutte contre l'épidémie, notamment des agents de santé non formés ou impayés, des ambulances immobilisées par manque de carburant, ainsi qu'une insuffisance chronique des équipes de surveillance épidémiologique dans les zones touchées.

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MSF relève par ailleurs qu'une proportion importante des décès survient encore directement au sein des communautés sans prise en charge préalable, tandis que certains centres de santé du Nord-Kivu et du Haut-Uélé manquent d'équipements d'hygiène essentiels, au point de risquer de devenir des foyers de contamination.

Appel à un contrôle renforcé des ressources

Face à cette situation, MSF exhorte les autorités congolaises et leurs partenaires à intensifier le contrôle dans l'allocation des fonds pour garantir que l'aide financière se concrétise rapidement sur le terrain, condition jugée indispensable pour endiguer la propagation du virus et sauver des vies.