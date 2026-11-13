Congo-Kinshasa: L'insécurité alimentaire frappe près de 28,8 millions de personnes au pays (PAM)

Près de 28,8 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, parmi lesquelles 3,6 millions se trouvent en situation d'urgence, pour l'année 2026.

Les nouveaux résultats du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), présentés ce jeudi 12 novembre 2026 à Kinshasa, dressent un état des lieux de la situation alimentaire de septembre à décembre 2026 et projettent les tendances pour le premier semestre 2027.

Cette analyse, menée avec la participation du Gouvernement congolais, du Programme alimentaire mondial (PAM), de la MONUSCO et des acteurs du Groupe de travail sécurité alimentaire, vise à identifier les populations les plus vulnérables et à orienter les interventions.

Le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) est un partenariat de plusieurs organisations humanitaires, agences des Nations Unies, ONG et gouvernements.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À Kinshasa, autorités et acteurs humanitaires se mobilisent face à la persistance de l'insécurité alimentaire en RDC. Au-delà des chiffres, l'urgence est de renforcer la réponse humanitaire et de promouvoir des solutions durables pour prévenir l'aggravation de la crise.

Les nouveaux résultats de l'IPC révèlent l'ampleur des besoins et mettent en évidence les défis à relever pour les prochains mois. Pour le Gouvernement congolais, ces résultats constituent un outil d'orientation des politiques et des interventions en faveur des populations touchées.

« En termes d'action, c'est aussi améliorer les infrastructures, soutenir les moyens d'existence des populations. Dans certaines zones, ce sont beaucoup plus des problèmes liés à l'enclavement. Il se pose comme un facteur qui plonge une bonne partie de la population dans l'insécurité alimentaire », a déclaré Alain Boyowa, coordonnateur du programme de sécurité alimentaire au ministère de l'agriculture et sécurité alimentaire.

Le coordonnateur humanitaire intérimaire, pour sa part, insiste sur la nécessité de renforcer la mobilisation et les efforts humanitaires face à cette crise :

« Les analyses IPC peuvent ainsi aider à mieux cibler et coordonner les interventions en articulant les réponses aux besoins immédiats, avec les efforts de relèvement, de renforcement de la résilience et de recherche de solutions durables aux déplacements. »

Pour les acteurs participants, l'enjeu reste de renforcer les actions humanitaires et agricoles afin de réduire durablement l'insécurité alimentaire en RDC.