Congo-Kinshasa: L'UNICEF salue les progrès de la riposte contre Ebola et réaffirme son engagement à Bunia

En visite à Bunia, le directeur associé aux urgences de santé publique de l'UNICEF, le docteur Douglas Noble, a salué les progrès accomplis dans la lutte contre la dix-septième épidémie de la maladie à virus Ebola.

Au sortir d'une audience avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Gaby Kasongo Mulumba, le responsable onusien a souligné l'impact positif de la collaboration entre l'institution et les autorités congolaises tout en insistant sur la nécessité de maintenir les efforts conjoints pour éradiquer définitivement la maladie.

Appui logistique et renforcement des mesures préventives

L'intervention de l'UNICEF se manifeste à travers plusieurs volets, notamment dans les établissements scolaires et les zones rurales grâce à l'installation de dispositifs d'hygiène, des formations spécialisées et la distribution de kits de prévention.

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Sur le plan logistique, l'organisation a acheminé à Bunia d'importantes fournitures composées notamment de plus d'un demi-milliard de tonnes métriques d'équipements de protection individuelle et de matériel médical.

Sensibilisation communautaire et formation des acteurs de santé

Par ailleurs, l'agence onusienne a activement contribué à la formation de plus d'un millier d'acteurs de santé communautaire pour optimiser la sensibilisation des ménages, intensifier la recherche active des cas suspects et garantir l'accès à l'eau potable dans les structures sanitaires et les écoles.

Le docteur Douglas Noble a réitéré la volonté de l'UNICEF de poursuivre son accompagnement jusqu'à l'extinction complète de l'épidémie dans la région.