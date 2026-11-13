Congo-Kinshasa: Ituri - L'utilisation d'essence sur les dépouilles de victimes d'Ebola inquiète les acteurs de la riposte

Des pratiques pour le moins surprenantes et dangereuses persistent lors des funérailles dans la zone de santé de Mangala, située en territoire de Djugu (Ituri). Des dépouilles de personnes décédées de la maladie à virus Ebola sont aspergées d'essence dans le but de les désinfecter, suite à une fausse information circulant au sein de la communauté selon laquelle le carburant permettrait de tuer le virus.

Cette désinformation entraîne une nouvelle recrudescence de l'épidémie dans la région, s'est inquiété, mercredi 11 novembre, le médecin chef de la zone de santé de Mangala. La situation se révèle particulièrement préoccupante dans l'aire de santé de Mandje, où 24 cas suspects ont été recensés en une seule journée, suivis d'environ 25 cas confirmés en l'espace d'une semaine.

Le médecin chef de la zone de santé, le docteur Jacques Savo, déplore que les familles reprennent des rituels funéraires à risque, consistant à nettoyer les corps et à manipuler leurs articulations sous de fausses croyances.

Défis logistiques et nécessité d'une sensibilisation accrue

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De son côté, Liliane Malossi, coordinatrice de l'ONG PRODAWI active dans la sensibilisation communautaire, pointe du doigt les retards enregistrés dans les activités de riposte et la démotivation de certains intervenants liée à des difficultés de terrain.

À ces obstacles s'ajoutent le mauvais état des routes en cette saison de pluies et le manque de moyens de transport pour les équipes de la riposte. Les acteurs de la santé appellent ainsi à une mobilisation générale pour intensifier la sensibilisation et enrayer les fausses informations.