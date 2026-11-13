Maroc: Entretien téléphonique entre Mme El Mansouri et son homologue roumain

12 Novembre 2026
Libération (Casablanca)

La Cheffe du gouvernement, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, a eu, jeudi, un entretien téléphonique avec le Premier ministre de la République de Roumanie, M. Luca-Alexandru Niculescu.

Cet entretien téléphonique a offert l'occasion de mettre en avant la solidité des relations unissant le Royaume du Maroc et la République de Roumanie et de souligner la nécessité de renforcer la coopération bilatérale, indique un communiqué du Département de la Cheffe du gouvernement.

L'accent a été également mis sur l'importance de donner un nouvel élan au partenariat entre le Maroc et la Roumanie dans les différents domaines d'intérêt commun, ajoute la même source.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.