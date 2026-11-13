Maroc: COP31 - le Maroc sélectionné parmi les six premiers bénéficiaires du programme ARISE pour renforcer la résilience climatique

Le Maroc a été sélectionné parmi les six premiers pays et programmes régionaux bénéficiaires du programme ARISE (Accelerating Resilience Investments and Innovations for Sustainable Economies), lancé par les Fonds d'investissement climatiques (CIF), ouvrant la voie à la mobilisation de financements concessionnels pouvant atteindre 30 millions de dollars pour soutenir les investissements en matière de résilience climatique.

Cette sélection a été annoncée, jeudi à Antalya, en marge de la 31e Conférence des Parties sur les changements climatiques (COP31). Le programme sera piloté par le ministère de l'Intérieur, à travers la Direction générale des collectivités territoriales (DGCT), en partenariat avec le Groupe de la Banque mondiale, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et plusieurs acteurs nationaux et internationaux.

Ce financement vise à développer un portefeuille d'investissements dans des infrastructures résilientes aux changements climatiques, notamment dans les secteurs de l'eau, des déchets et du transport, ainsi que dans les solutions fondées sur la nature.

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Le programme ambitionne également de transformer les priorités territoriales en projets bancables, capables d'attirer des financements publics et privés, à travers des mécanismes tels que le financement mixte, les prêts concessionnels, les garanties et les dispositifs de partage des risques.

Cette initiative s'appuiera notamment sur le Programme d'action climat des collectivités territoriales (PACCT), qui constitue un cadre de convergence entre la planification de l'adaptation climatique et la concrétisation des investissements.

Sous le pilotage de la DGCT et avec l'appui de la Convention mondiale des maires pour le climat et l'énergie (GCoM), le programme entend renforcer la coordination entre régions, communes, départements ministériels, institutions financières de développement et acteurs privés.

Dans une déclaration à cette occasion, le directeur général chargé de la stratégie et de la mise en oeuvre climatique à la BERD, Gianpiero Nacci, s'est félicité de la sélection du Maroc, estimant qu'elle témoigne de "l'engagement fort du Royaume en faveur du renforcement de la résilience climatique à travers l'action nationale et locale".

Il a exprimé la volonté de la BERD de poursuivre sa collaboration avec le gouvernement marocain et les différents partenaires afin d'identifier et de développer des investissements à fort impact et de mobiliser des capitaux à grande échelle.

De son côté, la DGCT a souligné que le PACCT, fort de son partenariat avec l'Association des régions du Maroc (ARM) et l'Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC), est particulièrement bien placé pour contribuer à la constitution d'un portefeuille national d'investissements dans l'adaptation, répondant aux vulnérabilités locales tout en servant les objectifs climatiques du Royaume.

Pour sa part, le codirecteur général de la GCoM, Andy Deacon, a relevé que le soutien des CIF aux investissements climatiques territoriaux du Maroc démontre que les partenariats associant les autorités nationales, régionales et locales permettent de mobiliser des financements internationaux en faveur de projets alignés sur les stratégies nationales de climat et de résilience.

De leur côté, les présidents des régions et des conseils communaux du Maroc, représentant respectivement l'ARM et l'AMPCC, ont souligné que le processus de régionalisation avancée confère un rôle croissant aux régions et aux communes dans la planification et la mise en oeuvre des investissements d'adaptation.

Selon eux, cette approche est également confortée par des initiatives telles que le Programme d'action climat des collectivités territoriales (PACCT) et la Coalition pour des partenariats multiniveaux à haute ambition (CHAMP), qui visent à renforcer l'articulation entre les priorités climatiques nationales et leur mise en oeuvre à l'échelle locale.