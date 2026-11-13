Maroc/Algérie: Mobilisation intacte, impasse diplomatique - 500e jour de détention pour Christophe Gleizes en Algérie

Un match de foot solidaire mais toujours aucune perspective de libération : des personnalités ont revêtu maillots et crampons mercredi soir à Paris pour marquer les 500 jours de détention du journaliste français Christophe Gleizes, dont la famille a été reçue au Quai d'Orsay, sur fond d'impasse diplomatique avec Alger.

Près de la tour Eiffel, la rencontre organisée par Reporters sans frontières (RSF) et la Ville de Paris a réuni une quarantaine de personnalités du sport, des médias et de la culture pour réclamer la libération du collaborateur du magazine So Foot.

Après une photo où certains joueurs arboraient une écharpe rouge « Free Gleizes », les deux équipes se sont affrontées dans la bonne humeur. Avec dans leurs rangs l'ancien international français Robert Pires, le maire de Paris Emmanuel Grégoire, le comédien Denis Podalydès, l'humoriste Paul de Saint Sernin ou l'animateur Denis Brogniart.

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« Quand on emprisonne un journaliste, ça concerne tous les citoyens », a souligné auprès de TV5Monde la journaliste Élise Lucet, qui a aussi participé. « On a des messages, des témoignages, des soutiens permanents qui émanent de sources tellement différentes : ça montre que Christophe n'est pas tout seul », a remercié Francis Godard, le beau-père du reporter de 37 ans, lors d'une conférence de presse d'avant-match.

« Il n'y a plus de procédure judiciaire en cours depuis de nombreux mois », a rappelé Thibaut Bruttin, directeur général de RSF, espérant « la possibilité à tout instant d'une grâce présidentielle ». Cet évènement solidaire intervient alors que les démarches entreprises par Paris n'ont jusqu'à présent débouché sur aucune avancée. En attendant une percée diplomatique, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a reçu mercredi après-midi la mère, le beau-père et le frère de Christophe Gleizes.

« Le ministre leur a exprimé son soutien et leur a fait part de la pleine mobilisation de la diplomatie française pour obtenir la libération sans délai et le retour en France de notre compatriote », a indiqué le porte-parole du ministère à l'AFP. Christophe Gleizes a été arrêté en mai 2024 alors qu'il réalisait un reportage sur le club de football de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK), avant d'être placé sous contrôle judiciaire. En juin 2025, il a ensuite été condamné à sept ans de prison pour apologie du terrorisme puis incarcéré.

La condamnation, prononcée en pleine crise diplomatique entre Paris et Alger, avait été confirmée en appel en décembre 2025, malgré les protestations de ses avocats et de RSF, qui dénoncent un dossier « vide ». La justice algérienne lui reproche des contacts avec des personnes liées au Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie (MAK), classé organisation terroriste par Alger, ainsi que la détention de publications considérées comme contraires à « l'intérêt national ».

Pour les proches du journaliste, ce triste cap des 500 jours illustre l'enlisement du dossier. « Nos vies sont suspendues à une décision que l'on attend depuis le début. C'est 500 jours de trop », a déclaré à l'AFP sa mère, Sylvie Godard.

Dimanche, sa grand-mère Georgette Belle, âgée de 102 ans, avait confié au quotidien régional La Dépêche : « À l'âge que j'ai, je sais que mes jours sont comptés, je n'ai aucun espoir de le revoir ». Les soutiens politiques se sont également multipliés.

« Cette cause doit nous rassembler au-delà des appartenances politiques », a estimé le Parti socialiste dans un communiqué, alors que les relations houleuses entre la France et l'Algérie représentent un sujet de clivage dans le débat politique en France.