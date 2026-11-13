Ile Maurice: Didier Papillon, 49 ans, tué dans une collision avec une voiture

13 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

La soirée du jeudi 12 novembre a viré au drame à Grand-Port. Louis Richard Didier Papillon, 49 ans, qui habite Vieux-Grand-Port, est mort dans une collision entre sa motocyclette et une voiture. Le conducteur de la voiture, un jeune homme de 25 ans, a été arrêté.

La collision s'est produite vers 19 h 45 sur la route Royale, à Grand-Port. Elle impliquait la motocyclette du défunt et une voiture conduite par un habitant de Mare-Tabac, âgé de 25 ans.

À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont découvert le motocycliste gisant face contre terre sur la chaussée. La voiture se trouvait sur le côté droit de la route, l'avant orienté vers Rivière-des-Créoles, tandis que la motocyclette était immobilisée au milieu de la chaussée. Une équipe du Service d'aide médicale urgente a été dépêchée sur place. Le médecin n'a pu que constater le décès de Didier Papillon. Sa dépouille a été remise à la police pour autopsie.

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La tension est montée sur les lieux de l'accident, où une cinquantaine de personnes, paraissant hostiles, s'étaient rassemblées. Par mesure de sécurité, le conducteur de la voiture a été conduit au poste de police de Mahébourg. Soumis à un alcootest, il a obtenu un résultat négatif.

Il a été arrêté sous une accusation provisoire d'homicide involontaire et placé en détention policière. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette collision fatale.

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