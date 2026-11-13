Ile Maurice: Samuel Maujean - «Notre ambition est de faire de Maurice une véritable plateforme productive, capable d'exporter»

interview

Quels enjeux, quelles opportunités et quelles perspectives pour les relations économiques entre l'Afrique et les États-Unis ? À l'approche de l'U.S.-Africa Business Summit, durant sa tenue et au-delà, l'express donne la parole à des personnalités et à des acteurs clés pour décrypter les défis du partenariat entre l'Afrique et les États-Unis et les perspectives qu'il ouvre, notamment pour Maurice.

Dans quelle mesure l'«U.S.-Africa Business Summit» peut-il permettre aux entreprises locales de sortir de leur marché traditionnel et de se positionner sur de nouveaux marchés ?

L'U.S.-Africa Business Summit représente une opportunité de diversification commerciale. Il doit permettre aux entreprises mauriciennes de dépasser leurs marchés traditionnels et d'explorer de nouveaux débouchés, notamment aux États-Unis et sur le continent africain. Il s'agit également de passer de l'exportation à l'internationalisation. Au-delà de vendre à l'étranger, nous devons encourager les partenariats industriels, les accords de distribution, les transferts de technologies et l'intégration aux chaînes de valeur internationales. Maurice dispose d'atouts sur lesquels il doit capitaliser : son positionnement géographique, sa stabilité institutionnelle, son savoir-faire industriel et son réseau d'accords commerciaux constituent des avantages stratégiques.

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Toutefois, les rencontres internationales ne suffisent pas. Il faut transformer les opportunités en contrats. Les entreprises doivent être préparées à identifier les marchés, à adapter leurs produits et à concrétiser les opportunités commerciales. Le programme En route vers l'international, porté par l'Association of Mauritian Manufacturers et Made in Moris, s'inscrit précisément dans cette logique : accompagner les entreprises mauriciennes pour passer de l'ambition exportatrice à une véritable capacité d'exécution.

Maurice dispose-t-il d'un véritable potentiel industriel et manufacturier à l'échelle régionale, voire internationale ? Quels secteurs pourraient porter cette ambition ?

Maurice ne doit pas être uniquement une plateforme financière, mais également une plateforme productive, capable de créer de la valeur, de transformer des matières premières et d'exporter des produits finis à forte valeur ajoutée. Notre ambition n'est pas de concurrencer les grandes puissances industrielles sur les volumes ou les coûts, mais de nous positionner sur des productions spécialisées, premium, traçables et à forte valeur ajoutée.

Plusieurs filières disposent d'un potentiel : textile et habillement technique, agroalimentaire, chimie et peintures spécialisées, plasturgie et emballages, dispositifs médicaux et fabrication de précision. Maurice peut jouer un rôle dans la réorganisation et la diversification des chaînes d'approvisionnement internationales, notamment lorsque les entreprises américaines cherchent à sécuriser et diversifier leurs sources de production. Notre industrie dispose d'un savoir-faire reconnu, mais son développement nécessitera un environnement plus compétitif : énergie, logistique, main-d'oeuvre qualifiée, accès aux devises et incitations à l'investissement productif. L'enjeu est de faire de Maurice une base industrielle complémentaire aux grandes économies africaines, capable de connecter savoir-faire local, investissements étrangers et marchés internationaux.

Face à la concurrence des produits importés, comment rendre le Made in Moris plus compétitif, sans sacrifier la qualité ?

La compétitivité ne doit pas se résumer au prix. Elle repose également sur la qualité, la fiabilité, la traçabilité, l'innovation, la proximité et la réactivité. Nos manufacturiers supportent des désavantages structurels liés à l'insularité : coûts du fret, de l'énergie, des matières premières, taille limitée du marché domestique et accès aux compétences. Il est donc essentiel de rétablir un véritable Level Playing Field, c'està-dire de garantir une concurrence équitable entre produits importés et produits fabriqués localement, surtout en matière de fiscalité, de normes et d'exigences réglementaires.

Nous devons également accélérer la modernisation industrielle grâce à l'automatisation, la digitalisation, l'efficacité énergétique et l'innovation pour améliorer la productivité sans compromettre les standards de qualité. Le label Made in Moris doit continuer à renforcer la confiance des consommateurs et la différenciation des entreprises, tout en devenant progressivement un véritable passeport de crédibilité pour les marchés internationaux. Acheter local ne doit pas être un acte de solidarité économique uniquement, mais un choix rationnel de qualité, de confiance et de création de valeur pour le pays.

Comment Maurice peut-il attirer des investisseurs étrangers tout en veillant à ce que ces investissements profitent réellement aux entreprises locales, en particulier aux PME ?

Il faut passer d'une logique d'attraction des investissements à une logique d'intégration industrielle. Un investissement étranger doit aussi créer des opportunités pour notre tissu productif local. Nous devons encourager les partenariats entre investisseurs américains et industriels mauriciens : joint-ventures, sous-traitance, transferts de technologies, accès aux marchés et développement de nouvelles capacités productives. Il est également important d'intégrer les PME aux chaînes de valeur internationales, en facilitant leur accès aux marchés, aux certifications, au financement et aux compétences nécessaires pour répondre aux exigences des grands donneurs d'ordre.

Cela passe aussi par le développement de politiques d'investissement qui encouragent l'approvisionnement local et les retombées économiques sur le territoire, dans le respect de nos engagements commerciaux. Il faut enfin renforcer l'attractivité de Maurice par un cadre réglementaire prévisible, des procédures simplifiées et des conditions compétitives pour les investissements industriels. Notre objectif n'est pas simplement d'attirer des capitaux étrangers, mais de créer des partenariats qui développent durablement les capacités de production, l'emploi et le savoir-faire mauricien.

Au-delà des rencontres et de la visibilité internationale, quels résultats concrets Made in Moris espère-t-il tirer de ce sommet ?

Nous souhaitons positionner Made in Moris comme un interlocuteur stratégique pour les investisseurs américains et africains souhaitant identifier des partenaires industriels fiables à Maurice. Nous voulons faciliter des rencontres ciblées entre entreprises mauriciennes, acheteurs internationaux, distributeurs et investisseurs, avec des perspectives de collaborations concrètes. Il s'agit également d'identifier des opportunités de partenariats sectoriels, notamment dans le textile, l'agroalimentaire et les activités manufacturières à forte valeur ajoutée.

Nous souhaitons promouvoir le label Made in Moris comme un outil de différenciation, de confiance et de valorisation du savoir-faire industriel mauricien auprès des partenaires internationaux. Nous espérons aussi faire émerger des projets pilotes, des accords commerciaux ou des collaborations industrielles susceptibles d'être accompagnés et concrétisés après le sommet. Enfin, nous devons mesurer le succès du sommet non pas au nombre de rencontres organisées, mais aux partenariats conclus, aux investissements productifs générés et aux nouveaux marchés effectivement ouverts à nos entreprises.