Ile Maurice: CIEL - Le bénéfice net bondit de 42 % au premier trimestre

Le groupe CIEL a réalisé un bénéfice net après impôt de Rs 1,1 milliard au premier trimestre de son exercice 2026-2027 (juillet-septembre), en hausse de 42 %. L'hôtellerie, la finance et la santé tirent la croissance, tandis que le textile reste à la peine.

Le chiffre d'affaires du groupe progresse de 6 %, à Rs 9,9 milliards. L'EBITDA grimpe de 29 %, à Rs 2,1 milliards, portant la marge à 20,8 %, contre 17,1 % un an plus tôt. Cette progression intègre toutefois des éléments ponctuels : la plus-value réalisée sur la cession de MITCO et, au niveau du bénéfice net, la reprise d'une provision pour pertes de crédit chez BNI Madagascar. Le bénéfice attribuable aux actionnaires augmente de 49 %, à Rs 529 millions, soit Rs 0,31 par action.

Le pôle Hôtellerie signe une solide performance. Sunlife profite de la hausse de ses tarifs moyens, tandis que Riveo atteint l'équilibre grâce au Four Seasons Resort Mauritius at Anahita, rouvert après rénovation, et au Shangri-La Le Touessrok. La Finance progresse avec BNI Madagascar et Bank One, et la Santé poursuit sa croissance à Maurice et en Ouganda.

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À l'inverse, le Textile souffre des incertitudes sur le renouvellement de l'AGOA, malgré une bonne dynamique en Inde. Le pôle Agro recule, en raison d'une contribution plus faible de Miwa Sugar, pénalisée par la baisse des volumes en Tanzanie et des prix moins favorables au Kenya.

La dette nette portant intérêts s'établit à Rs 16,6 milliards, en raison notamment de l'acquisition du Roswell Hospital, à Kampala, et des besoins du textile en Inde. Le ratio d'endettement reste stable, à 29,4 %.

Le Group Chief Finance Officer de CIEL, Issam Sarkis, a déclaré : «La solide performance de ce premier trimestre reflète la capacité d'adaptation de notre portefeuille. L'amélioration de la rentabilité et de la génération de trésorerie nous donne les moyens de poursuivre nos investissements avec discipline, tout en saisissant les opportunités qui se présentent.»