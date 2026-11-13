Ile Maurice: Entre colère des habitants et course contre la montre sur le chantier

«Mo'nn pran 45 minit zis pou tir mo loto dan mo lakour». Sur la rue Monseigneur-Leen, à Port-Louis, les travaux ne perturbent pas seulement la circulation : ils compliquent aussi le quotidien des habitants, qui peinent à s'adapter au nouveau plan de déviation. Lors d'une visite du chantier, ce vendredi 13 novembre, le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, et le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, ont été directement confrontés à leurs doléances.

Avant même l'arrivée du cortège ministériel, des habitants s'étaient regroupés aux abords de la route, impatients de faire entendre leurs préoccupations. La fermeture d'une partie de la rue et le nouvel itinéraire de déviation ont bouleversé leurs habitudes. Pour certains, sortir de chez soi est devenu un véritable parcours du combattant.

Les deux ministres étaient accompagnés du ministre du Travail, Reza Uteem, et du député Farhad Aumeer, tous deux élus de la circonscription. La visite a d'abord donné lieu à un échange avec les représentants de Transinvest, l'entreprise chargée des travaux, sur la possibilité d'accélérer le chantier pour permettre une réouverture avant le 6 décembre, en prévision de l'US-Africa Business Summit à Maurice.

Un délai difficile à tenir

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Les autorités ont fait comprendre à l'entreprise que le respect de cette échéance serait souhaitable, compte tenu de l'importance de l'événement et des répercussions de la fermeture sur la circulation dans la capitale. Mais Transinvest a tempéré les attentes : selon les explications fournies sur place, terminer dans ce délai s'annonce difficile, en raison des contraintes techniques et du calendrier d'exécution.

Parmi les pistes examinées figure le recours à un béton de grade supérieur, passant du grade 30 au grade 60, qui sèche plus vite et permettrait de gagner du temps. Pour l'heure, la réouverture du tronçon reste prévue pour le 21 décembre. Les autorités souhaitent explorer les possibilités d'avancer cette date, sans compromettre la qualité des travaux.

«Sa kantite loto pe ale vini»

La discussion a pris une autre tournure avec l'intervention des habitants. Premila, qui réside dans le secteur, n'a pas caché son désarroi : «Sa kantite loto pe ale vini, koumadir pe bat lizie pe trouv loto». Elle décrit un flux continu de véhicules devant son domicile et des difficultés à accéder à sa propriété.

Un habitant de la rue depuis plus de 50 ans comprend la nécessité d'accélérer le chantier, mais refuse que la rapidité se fasse au détriment de la qualité : «Demander d'accélérer les travaux, mais il faut savoir si on aura la garantie de sécurité et qualité des travaux.»

Osman Mahomed a répondu que les garanties dépendront notamment des travaux réalisés et de la conception technique validée par l'expert. Autrement dit, l'accélération du chantier ne pourra se faire au détriment des exigences de sécurité et de qualité.

Des ajustements de circulation à l'étude

Face aux difficultés des automobilistes et des riverains, plusieurs ajustements du plan de déviation ont été évoqués, dont un sens unique sur une route aux heures matinales et une interdiction de stationnement pour faciliter le passage des véhicules. Les modalités seront communiquées ultérieurement.

En attendant, les habitants espèrent surtout retrouver un quotidien moins contraignant.