Ile Maurice: Retrait de Warhead - L'écurie Ruhee monte au créneau

Le retrait de Warhead de la Lightning Cup, jeudi, sur décision de la vétérinaire de la Horse Racing Integrity Division (HRID), le Dr Marie-Claire Domingue, n'a pas fait l'unanimité au sein de l'écurie Ruhee, notamment auprès de son entraîneur, Vicky Ruhee, lui-même vétérinaire.

Ce dernier est monté au créneau cet après-midi à travers un communiqué visant à apporter des éclaircissements sur le retrait de son cheval jeudi, mais également sur le galop soutenu effectué par Warhead ce vendredi 13 novembre.

Tout en affirmant respecter la décision de la vétérinaire de la HRID, l'écurie Ruhee fait état d'une divergence d'opinion sur le plan vétérinaire concernant l'état de santé du coursier et la décision de le retirer de The Lightning Cup. Elle tient également à préciser que ce retrait a été imposé par la HRID et qu'il ne résulte nullement d'une décision de l'écurie.

Dans son communiqué, Vicky Ruhee réaffirme par ailleurs sa confiance dans sa propre évaluation de l'état de Warhead. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'il a décidé de faire travailler son cheval à un rythme soutenu ce vendredi matin, démontrant ainsi qu'il estime celui-ci apte à l'effort.

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Pour rappel, le retrait de Warhead de la Lightning Cup a entraîné l'annulation de l'épreuve. Avec seulement trois chevaux au départ, représentant deux écuries, la course ne remplissait plus les critères fixés par la Gambling Regulatory Authority (GRA) pour être maintenue.