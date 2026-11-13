Ile Maurice: Une jeune femme de 21 ans accuse son petit ami et sa belle-famille

Une affaire troublante fait l'objet d'une enquête policière. Une jeune femme de 21 ans, habitant Central-Flacq, affirme avoir subi une interruption de grossesse à son insu dans une clinique privée de Port-Louis. Elle soupçonne son petit ami, âgé de 28 ans, d'avoir organisé cette intervention avec la complicité de sa mère et de membres du personnel médical. La jeune femme, qui aurait dû subir un curetage à l'hôpital de Flacq à la suite d'importants saignements, a remis plusieurs documents médicaux à la police.

Ce qui devait être une simple consultation médicale aurait pris une tournure dramatique pour cette jeune femme. Elle explique avoir entamé une relation amoureuse en 2025 avec un homme de 28 ans, habitant la région. En août, elle a appris qu'elle était enceinte d'un mois.

Le 24 septembre dernier, son petit ami aurait organisé un rendez-vous dans une clinique privée de Port-Louis. Elle s'y serait rendue vers 9 h 30, pensant devoir subir un examen médical. Une fois sur place, un masque à oxygène aurait été placé sur son visage. Quelques minutes plus tard, elle aurait perdu connaissance.

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La jeune femme affirme avoir repris ses esprits tard dans la soirée. Elle aurait quitté l'établissement vers 23 h 30, sans que personne ne lui fournisse d'explications sur son état de santé ou sur la nature de l'intervention qu'elle aurait subie.

Après sa sortie de la clinique, elle aurait passé quatre jours au domicile de son petit ami. C'est durant cette période que ce dernier lui aurait révélé avoir organisé une interruption de grossesse à son insu, sous l'influence de sa mère. Il lui aurait également présenté ses excuses.

Souffrant d'importants saignements, la jeune femme aurait ensuite dû se rendre à l'hôpital de Flacq, où un curetage aurait été pratiqué. Elle affirme ignorer à ce jour l'identité du médecin qui aurait effectué la première intervention dans la clinique privée.

La plaignante soupçonne son petit ami d'avoir agi de concert avec sa mère et des membres du personnel médical de la clinique afin de mettre un terme à sa grossesse illégalement et sans son consentement. Elle s'est dite disposée à se soumettre à un examen médical et a remis des copies de plusieurs rapports médicaux aux enquêteurs afin d'étayer ses allégations.

Une enquête a été ouverte pour unlawful termination of pregnancy.